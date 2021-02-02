‘CHP kendi tarihine baksın’

HURŞİT BOZKURT

Kanal 5 Televizyonu’na konuk olan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Gündem Özel Programı’nda Aydın Tufan’ın sorularını cevaplandırdı. Genel ve yerel gündem üzerine değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Kavuncu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamu çalışanlarına yönelik militan saldırısına tepki göstererek, “CHP kendi içine ve kendi tarihine baksın.” dedi.

Genel siyaset tartışmalarından ve Çorum özelindeki yatırımlardan bahseden Milletvekili Kavuncu, konuşmasında şunları dile getirdi;

MİLLET YALANDAROĞLU ADINI TAKTI

“Eskilerin bir tabiri var; “Merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş.” ya da başka bir ifade ile “Küpün içerisinde ne varsa dışına o sızar derler.” Son dönemde Kılıçdaroğlu klasiğini yaşıyoruz. Birileri “Yalandaroğlu” diyor ona. Tabiri caizse cuk da oturuyor. Devletin valisine, kaymakamına, askerine, polisine hakaret ediyor. “Militan” diyor vesaire. Malum Çorum'un en eski binalarından bir tanesi Çorum Belediye binamız, 100 küsür yıllık tarihi bir bina. Bu tarihi binanın girişinde eski fotoğraflarda var şu an yok, girişte tam kapının üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi, CHP yazar.

TEK ADAM İÇİN CHP’NİN TARİHİNE BAKSINLAR

Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birilerine militan diyorsunuz. Tek Adam diyorsunuz. Antidemokratik olmakla suçluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi tam tamına militandır. Tam tamına Tek Adamdır. O dönemde 1930'lu 40’lı yıllarda CHP İl başkanı aynı zamanda o ilin valisi, ilçenin kaymakamı, belediye başkanı, askeri, polisi, hakimi, savcısı, her şeyi, şehir CHP il başkanlığından yönetiliyor. İlin valisi de Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi, her şey Cumhuriyet Halk Partisi'nden soruluyor. Yani şehir Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığından, ya da şehir kulübünden yönetiliyordu. CHP dönüp kendi makus tarihine baksın.

HERKESE MİLİTAN DİYORLAR

Şimdi bu düşüncede olanlar. Böyle bir geçmişe müktesebata, mirasa sahip olanlar şu anda milletin valilerine, milletin kaymakamlarına, milletin askerine, polisine, hepsinden önemlisi geleceğimizin teminatı geleceğimizi kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimize militan diyor. Ben onları öğretmen demem diyor. Bu tamamen bir algı operasyonudur.

HERŞEY TACİZ İDDİALARINI ÖRTMEK İÇİN

CHP teşkilatlarında meydana gelen taciz, tecavüz ve rüşvet olaylarını örtmek için her hafta bir konuyu gündeme atıyorlar. Son dönemde son günlerdeki konu da “Devletin, Milletin valilerine militan yakıştırması yapıyor. Tabii ki buna aklıselim sahibi Cumhuriyet Halk Parti seçmeni dahil hiç kimse inanmıyor.

BUNLARIN TOPLUMDA KARŞILIĞI YOK

Bunların Anadolu'da Çorum'da karşılığı olmadığı gibi Türkiye'de karşılığı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında da ifade ettiler. “Siz, bu söylemlerle toplumun yüzde yetmiş beşini karşınıza alıyorsunuz. Bunun adı ‘’5. kol faaliyetidir.” dediler. “5. kol faaliyeti” literatürde şöyle tarif ediliyor. Siyasal anlamda iktidara gelemeyenler yani seçimle gelemeyenler, gayrimeşru yollarla, darbeyle, savaşla gelemeyenler, gezi olaylarında olduğu gibi toplumsal olaylarla iktidara gelemeyenler, algı operasyonlarıyla toplumun maneviyatını da dejenere ederek kutsallarını değersizleştirerek kendiliğinden bir şekilde iktidara geleceklerini zannediyorlar.

BUNLARIN İŞİ GÜCÜ YALAN

Birileri 68 kuşağı olmakla öğünür. Biz de hamdolsun 78 kuşağıyız. Eski Türkiye’yi ve yeni Türkiye’yi biliyoruz. Hekimoğlu İsmail'in eserinden, “Minyeli Abdullah” isimli bir film çevrilmişti, onu da hayırla yad etmek istiyorum. Başrolü Berhan Şimşek oynamıştı. Berhan Şimşek geçtiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Bir iki gün önce çok ilginç bir söz etmiş canlı yayında. Efendim “Ben de Müslümanım” demiş. “İslam hiç kimsenin tek elinde değildir. Ben de cumaya gidiyorum. Cuma namazının farzını kılıyorum. Hutbeyi dinlemeden çıkıyorum. Çünkü hutbe AK Parti Genel merkezinde hazırlanıyor.” demiş. Çok ilginç. Her Müslüman bilir ki Cuma Hutbesi Cuma Namazının iki rekatlık farzından önce okunur hutbeden sonra farz namaz kılınır. Sen Cuma Namazını kılmadan çıkmışsın o zaman. Geldin kapının önünden döndün. Arka kapıdan çıktın. Bunların işi gücü yalan.

MİLLETVEKİLLERİ DE YAŞ SIRASI GELİNCE AŞI OLACAK

Pandemi Covid salgını, 60-70-80 yıllık insan hayatının ötesinde dünya tarihi açısından gerçekten çok önemli bir olay. Tarihe şahitlik ediyoruz. Büyük bir bela, büyük bir musibet. Allah'a hamdolsun her ne kadar bu sürecin kazananı olmayacak. Belki az kaybeden çok kaybeden olacak. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçtiğimiz yaklaşık 1 yıllık süreçte ortaya koyduğu salgın sürecindeki politikalarıyla rüştünü ispat etmiştir. Bütün dünyaca objektif kurumlarca, kriterler çerçevesinde Sağlık sistemimizin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğu ve geçmişe yönelik alınan kararların ne kadar isabetli olduğunu sayısal verirlerle görülmüştür. Ülkemizdeki mücadelemiz, hastanelerimiz, sağlık sektörümüz, dünyaya ‘’sağlık ürünleri ihrac etmemiz bunların hepsi her şey milletin gözü önünde cereyan etti.

Hamdolsun bu süreç İnşallah tabiri caizse tünelin ucunda ışık gözüktü. Bir buçuk ay iki ay öncesine göre şu anda vaka sayısı onda bire on beşte bire düştü. Vefat sayısı çok daha az. Bu tabii dünyada böyle değil maalesef. Avrupa'da 2.,3. dalga bilmem kaçıncı dalga.

Türkiye'de 20 milyon aşı devreye girdi. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim onları esirgesin. Aşılama ilk olarak onlardan başladı ve bitti. Şimdi 80 yaş ve üzeri aşılamalar yapıldı. Dün açıklandı 75 ve üzeri aşılamalar başladı.

Milletvekilleri olarak bizlerde hepimiz yaş aralığı, sıramızı bekleyeceğiz sıramız geldiğinde aşımız olacağız inşallah, önce veya sonra değil. Bizim öngörümüz' en geç nisan-mayıs aylarında biz bu işi bitireceğiz. Hem aşılanmalarla hem de yerli ve milli aşımızla birlikte bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız inşallah.

TÜRKİYE SADECE TÜRKİYE’DEN İBARET DEĞİL

Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil yani 83 milyon nüfusu 786 bin kilometrekare alanıyla gönül coğrafyamıza, mazlum milletlere ve insanlık alemi için bir umuttur. Hangi anlamda? Allah'a hamdolsun Türkiye'nin, Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin midesinde haram lokma yok.

Ne demek istiyorum? Şu anda dünyanın güçlü devletleri, dünyanın süper devletleri Avrupa, Amerika ve diğerleri hepsi haramla abat oldular. Hangi anlamda? Bunlar emperyalist devletler, sömürgeci devletler. Dünya’nın geri kalanının zenginliklerini sömürerek gözyaşı üzerine, onların kanları üzerine kurulmuş medeniyettir. Neresi? Avrupa ve Amerika ve türevleri. Peygamberimiz buyururlar ki “Bir İnsanın midesinde haram lokma varsa 40 gün ibadeti veya duası kabul edilmez” derler.

Bu aziz milletin midesinde gözyaşı yok, kan yok, haram yok, sömürgecilik yok. Dolayısıyla inşallah Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu Anadolu coğrafyası 83 milyon 786 bin kilometrekarelik bu alan, dünyaya umut olacak.

DEMİR YOLU ÖNCELİĞİMİZ HAVA ALANI VAZGEÇİLMEZİMİZ

Çorum özelinde şu anda belki en önemli gündem maddelerimizin en başında hızlı tren ve yük treni projemiz geliyor. Allah'a hamdolsun bizden önceki AK Parti hükümetleri döneminde karar alınmış. Bu bölgeye yani Ankara'dan Kırıkkale'den Sungurlu'dan Çorum'dan Merzifon'dan Havza'dan Samsun’a uzanan, Samsun'u Anadolu'ya Anadolu’yu da bütün her tarafa bağlayacak hızlı tiren stratejik bir öneme sahip. Türkiye'nin gelişmesi kalkınması yeni Türkiye, yeniden büyük Türkiye'nin inşası için, Çorum için bu hat çok önemli.Bu konuda Çorum olarak, bütün paydaşlarımızla birlikte, Kırıkakle, Amasya, Samsun … milletvekillerimizle işbirliği yapıyoruz.

Çorum ve Samsun hattı maliyeti yaklaşık 10 milyar, eski prayla 10 katrilyon civarında. Biz diyoruz ki yani illa Kırıkkale'den bağışlasın Samsun'a kadar değil. Samsun'a gitmek için önce Çorum'dan geçmesi gerekiyor. Çorum’a kadar bir ihale edelim. Ondan sonrasını Samsun'a kadar hatta daha sonra Karadeniz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çok ciddi adımlar atacağız, ciddi müjdelerimiz olacak hemşehrilerimize.

Karayolları yatırımlarımız devam ediyor Çorum'da. İnşallah Kırkdilim Tünelleri bittiği zaman Lâçin 15 dakika. Tünellerimiz % 60-70 civarında tamamlandı. Osmancık 30 dakika, en uzak ilçemiz Kargı yaklaşık bir saat, Oğuzlar, Dodurga hakeza, yine 15-20 dakikada Mecitözü’ne gideceksiniz. Yarım saatte Ortaköy'e gideceksiniz. Bu taraftan İskilip’e yarım saatte gideceksiniz. Bayat’a 45-50 dakikada gideceksiniz. Yol ağlarımızdaki çalışmalar devam ediyor. AK Parti bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlardan daha fazla bölünmüş yol, oto yol yaptı yapıyor. Çorum'da da yüksek standartlı il ve ilçe bağlantılı yollarımızın tamamı 2023’e kadar bitmiş olacak inşallah.

İlimizdeki sulu tarım açısından, içme suyu açısından da DSİ, Devlet Su İşleri yatırımları göletler, havuzlar, barajlar, ilçelerimizdeki yatırımlar hızla devam ediyor. Yani çay akıp göz bakmasın, Kızılırmak akıp göz bakmasın anlamında ilçelerimizde bir ürün iki ürün üç ürün alma anlamında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor.

ÇORUM BELEDİYESİ DESTAN YAZIYOR

Çorum merkez 300 bine yaklaşan nüfusuyla 18 20 yıldır ak kadrolarda. Şu anda Çorum tabiri caizse Çorum Belediyesi destan yazıyor. Bu cümleyi niye kurdum biliyor musunuz? Bizim 1950'li yıllarda yapılmış bir Çimento Fabrikamız vardı. 1992 yılında İspanyol Brezilya şirketine satılıyor. Sonrasında ekonomik ömrünü tamamlıyor ve bir şekilde bu yabancı firma fabrikayı kapattılar. Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi, 1400 dönüm, 1 milyon 400 bin metrekarelik Çimento Fabrikası arsasını ki bu işi iyi bilen emlakçıların ifadesiyle iki milyarlık arsa, Çorum Belediyemiz 103 milyon liraya satın aldı. Orda yeni bir şehir kurulacak. adeta yeni bir uydu kent inşa edilecek. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Halil İbrahim Bey’in şahsında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

TÜRKİYE’NİN YOLU AÇIK

İnsan psikolojik bir varlıktır. Moral motivasyon sahibi olsun ki daha ileri hedefler için ileri menziller için kendinde aşk, şevk, heyecan ve enerji bulsun. Ama söyleyeceklerim sadece motive etmek anlamında değil. Allah'a hamdolsun. Çünkü yaş itibariyle biz eski Türkiye ve yeni Türkiye’yi biliyoruz. Geldiğimiz noktayı biliyoruz. Gerek dış politikada, yani Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Mavi Vatan'dan Karadeniz'deki doğalgaz yatakları konusuna, Kıbrıs'taki son seçimler ve en son ‘’Tek Millet İki Devlet Can Azerbaycan’’ Karabağ’daki başarıya. Dünyanın en süper Amerika’sı, Rusya’sı, Fransız’ı MİSK üçlüsü diyorsunuz. Bunlara rağmen orada destan yazılmıştır. Neyle yazılmıştır? Türkiye Azerbaycan kardeşliğiyle yazılmıştır. Neyle yazılmıştır? Dua elbette ki önemli, İHA’larla, SİHA’larla yazılmıştır.

Türkiye olarak, 2023’ü geçip 2025-26 lara geldiğimizde, yerli milli otomobilimiz, iha, sihalarımız diğer ihracaat gelirlerimizin dışında, sadece Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de keşfettiğimiz yeni petrol ve doğalgaz yataklarından 200 milyar dolar gelirimiz, ihracatımız olacak, 200 milyar dolar şu an Türkiye bütçesinin tamamı. İnşallah yolumuz açık. Türkiye'nin yolu açık. 2023'ü geçtikten sonra, Allah'ın izniyle Türkiye 10 yıl içerisinde Türkiye dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi, ülkesi arasına girmiş olacak. Bunu bir çok uluslararası bağımsız ekonomistler de teyit ediyorlar .

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 10:11