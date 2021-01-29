FATİH AKBAŞ

AK Parti İl Gençlik Kolları’nın 6.Olağan Kongresi 5 Şubat’ta yapılacak. Kongrede mevcut Başkan Muhammed Fatih Temur yeniden aday olacak.

AK Parti İl Binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, 6.Olağan Kongrelerinin 5 Şubat Cuma günü saat 17.00’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

Gençlik Kolları Başkanı olarak bir dönemi geride bıraktığını dile getiren Temur, “Görev yaptığımız sürede 18-30 yaş arası gençlere yönelik çok sayıda etkinlik düzenledik. Gençlerimizin her anlamda donanımlı olmaları için çalıştık. AK Parti Gençlik Kolları olarak siyaset bizim için dostluk ve arkadaşlık kazanma sanatıdır. Partimiz gerek teşkilatlarda gerekse meclislerde gençlere yer veriyor. Gençlere bu şansı veren Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Beni yeni dönemde de aynı görevde değerlendirdikleri için milletvekillerimize, il ve merkez ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da yaptığı konuşmada Muhammed Fatih Temur’un görev yaptığı sürede güzel işler gerçekleştirdiğini belirterek, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerle yürüyeceklerini ifade ederek, “Büyük Türkiye hedefine yürüyen yeni nesiller oluşturacağız. Gençlerle siyaset yapmak bizim en temel hedefimizdir. Muhammed Fatih Temur başkanımıza yeni dönemde başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 18:53