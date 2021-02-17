Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Bozkurt emekliye ayrıldı.
Emekliye ayrılan Bozkurt’un Ankara’da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
PROF. DR. BETÜL BOZKURT KİMDİR?
Ankara Ünversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Betül Bozkurt, Ankara Numune Eğtm ve Araştırma Hastanes’nde uzmanlığını tamamladı.
2016 yılında Hitit Ünversitesi Tıp Fakültesi’nde profesörlük unvanı aldı.
Meme cerrahlarından Prof. Dr. Betül Bozkurt, Meme Hastalıkları, Meme Kanserler, Onkoplastik Meme Cerrahisi, Rekonstrüksyon, Endokrn Cerrahisi, Trod Hastalıkları-Trod kanserler, Paratrod Hastalıkları alanlarında uzmandı.