19 Mayıs Satranç Turnuvası’nda ödüller dağıtıldı

MURAT KARASU

Çorum Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinleri arasında düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Buhara Kültür Merkezi Spor Salonu’nda dün saat 10’da düzenlenen ödül törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Murat Erdem, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak yarışmada dereceye giren sporcular, okul müdürleri ile sporcu velileri katıldılar.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum’da sporun motorunun Çorum Belediyesi olduğunu belirterek her türlü sportif organizede kendilerine büyük destek veren Belediye Başkanı ve tüm birimlerine teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise Çorum’da Belediye ile spor taban birlikleri arasındaki diyaloğun son derece iyi durumda olduğunu bir Beden Eğitimi Öğretmeni olarak bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kodek, Belediye Başkanı ve Spor İl Müdüründen Milli Eğitimi’de bu organizenin bir parçası olarak görmelerini ve her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek organizeye katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Mehmet Kutlu ise pandemi döneminde yapılan bu organizeye katılan tüm sporcuları ve okulları tebrik ederek Fakülte olarak bu gençleri üniversitelerinde görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Beş kategoride ferdi ve okullar takım yarışması olarak yapılan organizede 8 ilçeden 87 okul, 17 spor kulübünden toplam 302 lisanslı sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

MİNİKLER A KATEGORİSİ: 1. Yusuf Mert Aytop, 2. Emir Fatih Rüzgar Karay, 3. Ali Çağal.

MİNİKLER B KATEGORİSİ: 1. Metin Kürşat Kolcu, 2. Emir Kağan Kula, 3. Mehmet Emin Bal.

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ: 1. Zümra Çotur, 2. Muhammed Akif Mercan, 3. Ömer Faruk Karay.

YILDIZLAR KATEGORİSİ: 1. Hakan Yücetürk, 2. Eyüp Ramazan Kaplan, 3. Yusuf Bal.

GENÇLER: 1. Uğurcan Hatırlı, 2. Ebrar Gözde, 3. Muhammed Buğra Yağlı ve Alper Özdilli.

Okullararası düzenlenen satranç turnuvasında ise Minikler A Kategorisinde: 1. Bahçelievler İlkokulu, 2. Başöğretmen Atatürk İlkokulu, 3. İskilip Azmi Milli İlkokulu. Minikler B Kategorisinde: 1. Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, 2. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, 3. İskilip Azmi Milli İlkokulu. Küçükler Kategorisinde: 1. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, 2. İskilip Azmi Milli Ortaokulu, 3. 23 Nisan Ortaokulu. Yıldızlar Kategorisi: 1. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, 2. 23 Nisan Ortaokulu, 3. Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi ve Yunus Emre Ortaokulu. Gençler Kategorisi: 1. Atatürk Anadolu Lisesi, 2. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, 3. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi.