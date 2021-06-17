Atletizm Hakem Kursu başladı

MURAT KARASU

Atletizm Hakem Kursu 42 kursiyerin katılımı ile Çorum’da başladı.

Atletizm İl Temsilciliği tarafından ilimizde hakem sayısının artırılması amacı ile açılan nakem kursuna Çorum’dan 30 ve diğer illerden 12 olmak üzere toplam 42 hakem adayı katıldı.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda dün başlayan ve pazar günü sona erecek olan kursu Atletizm Merkez Hakem Kurulu İkinci As Başkanı Müslüm Aksakal ve Ulusal hakem Özden Aydın tarafından veriliyor.

Dün ve bugün saat 9.15’de başlayan ve 17.45’de sona erecek olan iki günlük pratik derslerin ardından hafta sonunda ise sahada uygulamalı olarak verilecek eğitim ile hakem kursu tamamlanacak. Pazar günü yapılacak yazılı sınav sonunda başarılı olan adaylar atletizm hakemi olmaya hak kazanacaklar. Öte yandan 9 hakem ise pazar günü yapılacak terfi sınavında bir üst klasmana yükselmek için sınava girecekler.