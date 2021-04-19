Ertuğrul ve Tarık sezonu kapattı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Uşakspor maçında hem play-off umutlarını hem de üç oyuncusunu kaybetti.

Kırmızı Siyahlı takımda Ertuğrul ve Salih Zafer sezonu kapattı, Tarık Mayhoş iki hafta yok, Mikail Albayrak’ın durumu ise bugün netlik kazanacak.

Maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Ertuğrul Sancaktutan’ın iç menisküsünde yırtık, kıkırdakta ödem, ön çapraz bağda yırtık ve ödem olduğu MR görüntüsüne göre iyileşme sürecinin 3-4 hafta süreceği bu sürenin cerrahi olarak yapılacak değerlendirme sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Uşakspor maçında ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkan Tarık Mayhoş’un sol üst adelesinde yırtık olduğu ve kalan dört haftada forma giyemeyeceği bu nedenle sezonu kapattığı belirtildi.

Aynı maçta beş haftalık aranın ardından sakaklıktan çıkarak ilk onbirda Uşakspor maçına çıkan Salih Zafer’in ise sol dizindeki sakatlığının tekrarladığı ve aynı sakatlığın tekrar etmesi nedeni ile tecrübeli futbolcunun iki hafta özel programda çalışacağı açıklandı.

Uşakspor maçı öncesi ısınmada yüzüne top çarpması sonucunda geçici göz kaybı yaşayan kanama meydana gelen bu yüzden maçta forma giyemeyen Mikail’in ise tedavisinin devam ettiği hafta sonunu dinlenerek geçirdiği ve bugün yapılacak son kontroldan sonra durumunan netlik kazanacağı belirtildi.