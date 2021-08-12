İsmail Eker’e Dünya Şampiyonası’nda görev

Rusya’da yapılacak Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ilimizden bir Teknik Direktör, bir antrenör ve dört sporcu ile birde hakem görev yapacak.

15-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya’nın Ufa kentinde yapılacak olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında ilimiz Uluslararası hakemi aynı zamanda Hitit Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Eker de görev yapacak.

Şampiyonada serbest güreş milli takım teknik direktörü Ruşen Çetin, grekoromen milli takım antrenörü Çelebi Bayır, milli güreşçiler Efe Anıl Al, Mert İlbars, Samet Yaldıran ve Tansel Can Örtücü madalya mücadelesi verecekler.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 17:31