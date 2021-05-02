Maç Sonucu ⚽

Çorum FK sezonun son deplasman maçında Gümüşhanespor ile karşılaşıyor.

Mucize de olsa play-off şansı matematiksel olarak devam eden Çorum FK, küme düşme mücadelesi veren Gümüşhanespor'u yenerek son maçı beklemek istiyor.

Çorum FK’da ise sakatlıkları devam eden Ertuğrul ve Tarık ile birlikte Hacettepespor maçında sakatlanan Hüseyin Bak ve kaptan Umut Kaya'da maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma Manisa bölgesi hakemi Hüseyin Gökberk Arslan'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

İlk yarı 0-0 sona erdi.

⚽ DAKİKA 77: Gümüşhanespor Tugay Adamcıl'ın attığı golle 1-0 öne geçti.





Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 16:54