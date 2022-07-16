Suat Kaya Çorum FK’da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da transfer sürüyor. Kırmızı Siyahlılar Ankaragücü futbolcusu geçen sezon Iğdırspor’da kiralık olarak forma giyen forvet ve sol kanat oynayan Suat Kaya ile anlaştı.

Üç sezondur Ankaragücü tarafından kiraya verilen Suat Kaya bonservisi ile birlikte Çorum FK’lı oldu.

23 yaşındaki futbolcu Osmaniyespor ve BAK FK takımlarında oynadıktan sonra Ankaragücü kulübüne transfer oldu.

Sarı lacivertli kulüpte onu sırası ile 1928Bucaspor, Tarsus İdman Yurdu ve son olarakta geçtiğimiz sezon Iğdır FK kulübüne kiralık olarak gönderdi.

Suat Kaya bugüne kadar 1 Süper Lig 78 2. lig41 3. lig ve 7 Türkiye kupası maçında toplam 8656 dakika oyunda kaldı.

Bu maçlarda 33 gol attı ve 14 sarı kart gördü. Suat Kaya geçen sezon Iğdırspor’da 33 lig 2 kupa toplam 35 maça çıktı 2082 dakika forma giydi beş gol attı ve dört sarı kart gördü. En golcü sezonu ise önceki yıl Tarsus İdman Yurdu takımında 11golle ulaştı.