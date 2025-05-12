YENİ MAH. 432 ADA 32 VE 33 PARSEL 2 BLOK

2 ADET İŞYERİ 28 ADET KONUT KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİNE AİT İLAN METNİ

Mülkiyeti Bayat Belediye Başkanlığına ait Yenimahalle 432 ada 33 nolu parsel ve mülkiyeti Bayat Belediye Başkanlığı ve müştereklerine ait Yenimahalle 432 ada 32 nolu parselin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım İhalesi 2886 sayılı Yasanın 35/c. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

1.İhale 04.06.2025 tarihinde saat:15:00 Belediye Encümeni huzurunda Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.Dosya bedeli 1.000,00 TL. olup dosya bedeline ilave olarak harç ve her türlü masraflar katılımcıya aittir. Dosya alındı makbuzu ihale dosyasıyla sunulacaktır.

3.İhaleye katılanlardan istenilen belgeler;

- İkametgah ve kimlik belgesini (T.C.Kimlik numaralı),

- Başkasının adına katılanlar noter tasdikli vekaletnameyi,

- İş ortaklığı beyannamesi ortaklık adına katılanlar imza sirküleri ve yetki belgelerini,

- G1 ve üzeri müteahhitlik belgesi. ( Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

- İhale sözleşme tasarısının “okudum kabul ediyorum” şeklinde imzalı nüshasını,

- Geçici teminat makbuzu veya mektubunu

- Bayat Belediyesinden borcu yoktur belgesi

- 2886 sayılı kanuna göre yasaklılık durum beyanı veya belge.

4.İhaleye katılanlardan istenilen belgeleri ihale saatine (04.06.2025 tarihinde saat:15.00’den önce) Bayat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim alındı belgesi karşılığında teslim edecektir.

5. Muhammen Bedeli miktarı 877,19X6=5263,14 m² x 18.200,00:95.789.148,00-TL.- Geçici teminat miktarı %3= 2.873.675,00-TL. (iki milyon sekiz yüz yetmiş üç bin altı yüz yetmiş beş) TL.’dır. Süresiz Geçici teminat mektubu verilebilir. Banka aracılığıyla yatırılması durumunda; Belediyemizin halk bankası TR85 0001 2001 4210 0007 0000 05 nolu hesabına yatırılır.

6. İşin süresi yapı ruhsatının alınmasına müteakip 400 takvim günüdür.

7. İhaleye ait şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

8. Aşağıdaki Dağıtım tablosuna göre ihaleye katılan kişi tabloda belirtilen bağımsız bölümlere ilave olarak 1.000.000,00 TL (Bir Milyon TL) üzerinden yapılacak olan artırım bedelini vermeyi taahhüt edecektir. İhale artırım bedeli 1.000.000,00 TL (Bir Milyon TL) den başlayarak, ihale komisyonunun belirleyeceği peysürme (Artırım) miktarınca devam edecektir.

9. İhaleye katılanlar şartnameyi ve eklerinde sunulan hükümleri imzalamak ile bu şartları kayıtsız ve şartsız kesin olarak kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda 3.maddede belirtilen belgeleri tam ve zamanında sunanlar ihaleye katılarak artırım yapabileceklerdir.

10.2886 Sayılı kanun ile yapılan bu ihalede teklif sahibinin hükümleri yerine getirmemesi ve ihalenin iptal olmasına sebep olması durumunda yine aynı kanun hükmünce Geçici teminatı irad kaydedilir ve yasaklama işlemi yapılır. Yapılacak olan diğer ihalede kurumun uğrayacağı kamu zararı ilgilisinden tahsil edilir.

11.İhalede artırılan bedel yeterli görülmediği taktirde Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12.Herhangi bir ihtilaf doğması halinde Bayat mahkemesi ve İcra Dairesi yetkili olacaktır.

ADA-PARSEL

NO KAT NO CEPHE DAİRE CİNSİ UYGULAMA

SONRASI MALİK 432-32 ZEMİN - işyeri YÜKLENİCİ 432-32 1 BATI 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 1 KUZEY-DOĞU 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 1 GÜNEY-DOĞU 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 1 KUZEY-BATI 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 2 BATI 2+1 Belediye ve Müşt. 432-32 2 KUZEY-DOĞU 2+1 Belediye ve Müşt. 432-32 2 GÜNEY-DOĞU 2+1 Belediye ve Müşt. 432-32 2 KUZEY-BATI 2+1 Belediye ve Müşt. 432-32 3 BATI 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 3 KUZEY-DOĞU 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 3 GÜNEY-DOĞU 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 3 KUZEY-BATI 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 4 BATI 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 4 KUZEY-DOĞU 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 4 GÜNEY-DOĞU 2+1 YÜKLENİCİ 432-32 4 KUZEY-BATI 2+1 YÜKLENİCİ 432-33 ZEMİN - işyeri YÜKLENİCİ 432-33 1 BATI 3+1 YÜKLENİCİ 432-33 1 KUZEY-DOĞU 3+1 YÜKLENİCİ 9-8*432-33 1 GÜNEY-DOĞU 3+1 YÜKLENİCİ 432-33 2 BATI 3+1 İDARE 432-33 2 KUZEY-DOĞU 3+1 İDARE 432-33 2 GÜNEY-DOĞU 3+1 İDARE 432-33 3 BATI 3+1 YÜKLENİCİ 432-33 3 KUZEY-DOĞU 3+1 YÜKLENİCİ 432-33 3 GÜNEY-DOĞU 3+1 YÜKLENİCİ 432-33 4 BATI 3+1 YÜKLENİCİ 432-33 4 KUZEY-DOĞU 3+1 YÜKLENİCİ 432-33 4 GÜNEY-DOĞU 3+1 YÜKLENİCİ

BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI