Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seyfan A. idaresindeki 34 ZU 2094 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi köyü yol ayrımında Yalçın T'nin kullandığı 19 ABU 494 plakalı otomobille çarpıştı.

Images (1)-63İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Yalçın T. ve aynı araçta bulunan Osman B. yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Editör: Anadolu Ajansı