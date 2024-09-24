Çorum Gaz’ın 2024 yılında Kargı’ya yapmayı planladığı doğalgaz hattı için çalışmalar bugün itibariyle başladı.

Yüklenici firma kazı çalışmasına bugün Karaoğlanoğlu Cadesi ile Yayla Sokak’ın kesiştiği yerden başladı.

Çorum Gaz Kargı’da 2024 yılında yaklaşık 5 kilometrelik doğalgaz boru hattı döşemeyi ve çalışmaların yaklaşık 2.5 ay sürmesini planlıyor.

TOPLAM 20 KM HAT ABONELERİN KULLANIMA SUNULMUŞ OLACAK

Şuana kadar ilçede 15 kilometrelik hat döşenmiş durumda. Bu yıl ki çalışma da tamamlandığında Kargı’da yaklaşık 20 kilometrelik hat abonelerin kullanımına sunulmuş olacak.

Geri kalan döşenecek toplam hattın ise 75 km olduğu öğrenildi.