İstanbul'da 2 bin 911 liradan satılan gram altın, Çorum'da 3 bin 057 liradan vatandaşlara satılıyor.

Yatırımlık olarak düşünülen çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ilden ile değişir oldu.

Normal şartlarda 10-20 TL arasında değişen alış fiyatları, 100 liraya kadar çıktı.

Çorum'da gram altın 3 bin 057 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 969 liradan satılıyor.

Kuyumcular işletme maliyetlerinin arttığını ve serbest piyasa şartlarında satış yapıldığını ifade ediyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Ortadoğu'daki gerilim etkili olduğu belirtiliyor.