Çorum'un Kargı ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Asırlık Kargı Panayırı, bu yıl 29 Ekim - 03 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Panayırda ünlü sanatçı Öykü Gürman ile DJ Duygu Atakan sahne alacak.

Kargı Belediyesi'nden yapılan açıklamada bu yılki panayırda, halk konserleri, vosvos şenliği, havai fişek gösterileri ve yamaç paraşütü gibi heyecan verici etkinliklerin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli geleneksel etkinliklerinden biri olan Yağlı Güreşler de gerçekleştirilecek.

26 başpehlivan ve 500'ü aşkın pehlivan, Kırkpınar havasında kol bağlayarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kargı Belediyesi, panayırın köklü bir geleneği yaşatma amacını taşıdığını ve bu etkinliğin Kargı ekonomisine ve kültürel değerlerine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Ayrıca, panayırın bölge halkının bir araya gelmesine, kaynaşmasına ve eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanıdığını belirtti.

Kargı Panayırı’nın, her yıl daha da büyüyen katılımıyla, hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkat çeken bir etkinlik haline geldiği ifade edildi.

Bu yıl da panayırın, sadece eğlenceli bir etkinlik değil, aynı zamanda Kargı'nın kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı sunacağı düşünülüyor. Tüm halkı bu geleneksel etkinliğe davet eden Kargı Belediyesi, unutulmaz anlar yaşanacağına dair beklentilerini dile getirdi.