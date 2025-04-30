T.C.

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ (TARLA) SATIŞI İHALE İLANI

Madde 1 - İhalenin Konusu Ve Şekli;

1.1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz İmambey Mahallesi 414 ada 1 nolu parsel ve 413 ada 1 nolu parselde bulunan aşağıda bilgileri belirtilen tarla vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

1.2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Mihrihatun Mahallesi 211 ada 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/ 15/16/17/18/19/ 20/21/22/23 nolu parselde bulunan aşağıda bilgileri belirtilen tarla vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda açık teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

1.3. Taşınmazların ihale bedeli ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin veya ihale bedelinin %25’i peşin yatırdıktan sonra geriye kalan kalan kısmı 4 eşit taksit olacak şekilde ödenecektir.

Madde 2 - İhaleye İlişkin Bilgiler

2.1.İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale katılım dosyalarının sunulacağı adres: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı/ ÇORUM - Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 2. katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü

b) İhalenin yapılacağı adres: Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası - Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

c) İhale Tarihi: 13.05.2025

d) Satışı Yapılacak Taşınmazlar; Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 13.05.2025 tarihinde, ihaleye saat 14:00’da başlanacak olup, bir önceki tarla vasıflı taşınmazın ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki taşınmazın ihalesine başlanacaktır.

Sıra No Mahallesi Mevkii Ada Parsel Niteliği Yüzölçümü (m²) M² Birim Fiyatı(TL) Muhammen

Bedeli (TL) %3 Geçici Teminatı(TL) İhale Usulü İhale Saati 1 İmambey Kavaklıçiftlik 414 1 Tarla 155.500,02 375,00 58.312.507,50 1.749.376,00 2886 D.İ.K. 35/a Maddesi Kapalı Teklif Usulü 14:00 2 İmambey Kavaklıçiftlik 413 1 Tarla 131.631,65 375,00 49.361.868,75 1.480.857,00 2886 D.İ.K. 35/a Maddesi Kapalı Teklif Usulü 14:10 3 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 2 Tarla 4.999,79 330,00 1.649.930,70 49.498,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 14:20 4 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 3 Tarla 5.000,75 330,00 1.650.247,50 49.508,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 14:30 5 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 4 Tarla 5.000,00 330,00 1.650.000,00 49.500,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 14:40 6 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 5 Tarla 5.000,16 330,00 1.650.052,80 49.502,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 14:50 7 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 6 Tarla 5.000,40 330,00 1.650.132,00 49.504,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 15:00 8 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 7 Tarla 5.160,93 330,00 1.703.106,90 51.094,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 15:10 9 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 8 Tarla 7.187,29 330,00 2.371.805,70 71.155,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 15:20 10 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 9 Tarla 6.220,42 330,00 2.052.738,60 61.583,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 15:30 11 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 10 Tarla 5.448,65 330,00 1.798.054,50 53.942,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 15:40 12 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 11 Tarla 9.999,44 330,00 3.299.815,20 98.995,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 15:50 13 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 12 Tarla 10.000,57 350,00 3.500.199,50 105.006,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 16:00 14 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 13 Tarla 10.000,20 350,00 3.500.070,00 105.003,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 16:10 15 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 14 Tarla 9.996,36 350,00 3.498.726,00 104.962,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 16:20 16 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 15 Tarla 10.000,94 350,00 3.500.329,00 105.010,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 16:30 17 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 16 Tarla 9.998,94 350,00 3.499.629,00 104.989,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 16:40 18 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 17 Tarla 10.000,56 350,00 3.500.196,00 105.006,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 16:50 19 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 18 Tarla 11.000,39 350,00 3.850.136,50 115.505,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 17:00 20 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 19 Tarla 10.999,67 350,00 3.849.884,50 115.497,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 17:10 21 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 20 Tarla 11.001,09 350,00 3.850.381,50 115.512,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 17:20 22 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 21 Tarla 11.000,45 350,00 3.850.157,50 115.505,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 17:30 23 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 22 Tarla 11.001,76 350,00 3.850.616,00 115.519,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 17:40 24 Mihrihatun Sıklık (Karasu) 211 23 Tarla 9.998,07 350,00 3.499.324,50 104.980,00 2886 D.İ.K. 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 17:50

Madde 3 - 414 Ada 1 Nolu Parsel ve 413 Ada 1 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmazların (35/a Maddesi Kapalı Teklif Usulü) İhalesine Girecek Olanlardan İstenen Belgeler;

Teklifler 13.05.2025 tarihi Salı günü, saat: 12:00’ a kadar 2.1.a maddesinde belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Geçici teminatlar 13.05.2025 Salı günü, saat: 12:00’ a kadar yatırılacak olup, belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.1. İç Zarf

Teklif mektubunu içerir. Teklif mektubu belediyemizden temin edilebilir.

İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanır.

3.2. Dış Zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir.

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu).

2- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3- Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge

4- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

5- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

6- Teklif Mektubu (İç Zarf)

7- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu).

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

7- Teklif Mektubu (İç Zarf)

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve madde 3’deki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin her bir ortak ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 4 - 211 Ada 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23 Nolu Parseller Üzerinde Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmazların (35/a Maddesi Kapalı Teklif Usulü) İhalesine Girecek Olanlardan İstenen Belgeler;

Geçici teminatlar 13.05.2025 Salı günü, saat: 12:00’ a kadar yatırılacak olup, belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

4.1.1 İhaleye Gireceklerden İstenecek Belgeler:

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu).

2- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3- Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge

4- Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

5- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

6- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu).

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve madde 4’deki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Kargı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görebilir ve ihaleye ait idari şartnameyi ücretsiz olarak temin edebilir.

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilanen duyrulur.24.04.2025