İLAN

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mah. 199 Ada 8-9-10 nolu parsel, Yeni Mah. 391 Ada 5 ve 12 Parsel ve Mihrihatun Mah. 247 Ada 11 parsel nolu taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2. İhale 25.03.2025 Salı günü saat 14:00’da Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda Belediye encümeni huzurunda her biri ayrı ayrı açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

3. Taşınmazların ihale bedeli ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin veya ihale bedelinin %50’si peşin kalan %50’sinin tamamını 23 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar peşin olarak ödemesi yapılarak satışı yapılacaktır.

4. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderler istekliye ait olacaktır.

5. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Kargı Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğünde görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini ücretsiz olarak alabilirler.

6. İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, %3 geçici teminat miktarları ve ihale tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

7. Satışı Yapılacak Taşınmazlar; Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 25.03.2025 tarihinde, ihaleye saat 14:00’da başlanacak olup, bir önceki taşınmazın ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki taşınmazın ihalesine başlanacaktır.

Sıra No Mahallesi Ada Parsel Niteliği İmar Durumu Yüzölçümü (m²) Muhammen

Bedeli (TL) %3 Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Yeni Mahalle 199 8 Arsa Konut Alanı 455,45 850.000,00 TL 25.500,00 TL 25.03.2025 14:00 2 Yeni Mahalle 199 9 Arsa Konut Alanı 405,68 1.050.000,00 TL 31.500,00 TL 25.03.2025 14:10 3 Yeni Mahalle 199 10 Arsa Konut Alanı 525,92 1.300.000,00 TL 39.000,00 TL 25.03.2025 14:20 4 Yeni Mahalle 391 5 Arsa Konut Alanı 500,64 726.000,00 TL 21.780,00 TL 25.03.2025 14:30 5 Yeni Mahalle 391 12 Arsa Konut Alanı 613,37 950.000,00 TL 28.500,00 TL 25.03.2025 14:40 6 Mihrihatun Mahallesi 247 11 Arsa Ticari Alan 639,90 8.430.000,00 TL 252.900,00TL 25.03.2025 14:50

8. İhaleye Gireceklerden İstenecek Belgeler:

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu).

2- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3- Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge

4- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

5- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

6- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu

yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve

Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli

belge ve noter tasdikli imza sirküleri

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu).

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve madde 8’deki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.