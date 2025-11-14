ALACA KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA İLÇESİ MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale

NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati

1 ÇELEBİBAĞ KÖYÜ 1009 2.109,82 TAM TARLA İMARSIZ 85.000,00 25.500,00 27.11.2025 08:30

2 KÜRE KÖYÜ 111 11 2.747,57 TAM TARLA İMARSIZ 110.000,00 33.000,00 27.11.2025 08:40

3 KÜRE KÖYÜ 111 12 9.605,13 TAM TARLA İMARSIZ 385.000,00 115.500,00 27.11.2025 08:50

4 KARATEPE KÖYÜ 119 39 2.072,23 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 250.000,00 75.000,00 27.11.2025 09:00

5 GÜLLÜK KÖYÜ 155 2 742,90 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 150.000,00 45.000,00 27.11.2025 09:10

6 GÜLLÜK KÖYÜ 158 2 1.503,34 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 305.000,00 91.500,00 27.11.2025 09:20

7 AKÇAKÖY KÖYÜ 119 5 826,52 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 170.000,00 51.000,00 27.11.2025 09:30

8 AKÇAKÖY KÖYÜ 119 8 310,22 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 65.000,00 19.500,00 27.11.2025 09:40

9 ÇATALBAŞ KÖYÜ 150 1 782,71 TAM ARSA İMARSIZ 160.000,00 48.000,00 27.11.2025 09:50

10 ÇOPRAŞIK KÖYÜ 113 368 700,60 TAM TARLA İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 27.11.2025 10:00

11 HAYDAR KÖYÜ 796 468,36 TAM ARSA İMARSIZ 120.000,00 36.000,00 27.11.2025 10:10

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, karşılarında gösterilen tarih ve saatte Alaca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır.

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödemelerde (%20 indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Alaca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.