T.C.

ALACA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/80 Esas 13.02.2026

Konu :

İLAN

Davacı , ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ile Davalı , MÜSLÜME AKSOY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri yazılı davalı hakkında yapılan adres araştırmalarında tebligata yarar herhangi bir yurtiçi ve yurtdışı adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davalı Müslüme Aksoy aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası ilanen tebliğ olunur.

Katip 306705

e imzalıdır



Hakim 266946

e imzalıdır

DAVALI : MÜSLÜME AKSOY- T.C. Kimlik No:26561464600