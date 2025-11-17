T.C.

ALACA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2025/187 Esas 30.10.2025

İ L A N

Davacı , SAMET KILINÇ ile Davalı , NADIA KILINÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri yazılı davalı hakkında yapılan adres araştırmalarında tebligata yarar herhangi bir yurtiçi ve yurtdışı adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve eklerinin de tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davalı Nadıa Kılınç aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası ilanen tebliğ olunur.

Katip 306705

e imzalıdır



Hakim 266946

e imzalıdır

DAVALI : NADIA KILINÇ- T.C. Kimlik No:27539665340

