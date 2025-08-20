T.C.

ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALACA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN

İŞLETMELERİNİN KİRA İHALE İLANI

I. İhalenin Konusu ve Şekliyle İşin Niteliği, Nevi, Miktarı:

Madde 1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda açık adresleri yer alan işyerleri 2886 Sayılı Yasanın 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 (On) yıl müddetle ihaleyle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Madde 2 – Kiraya verilecek olan işyerlerinin numarası, niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda gösterilmiştir.

ALACA BELEDİYESİ MİLLET BAHÇESİ Sıra No Adresi Niteliği Bir Yıllık Muhammen Bedel KDV Dahil Geçici Teminat Bedeli %20 1 Denizhan Mah. Dedekorkut Sk. No:12 Restoran - Kafeterya 100.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ ALACA BELEDİYESİ KADIN KÜLTÜR MERKEZİ Sıra No Adresi Niteliği Bir Yıllık Muhammen Bedel KDV Dahil Geçici Teminat Bedeli %20 1 Denizhan Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:42 Kadınlar Lokali 50.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ ALACA BELEDİYESİ EMEKLİLER LOKALİ Sıra No Adresi Niteliği Bir Yıllık Muhammen Bedel KDV Dahil Geçici Teminat Bedeli %20 1 Yıldızhan Mah. Şeyh Efendi Sk. Karahan İş Merkezi Emekliler Lokali 50.000,00 ₺ 10.000,00 ₺

II. İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı:

Madde 3 – İhale ; 29 Ağustos 2025 günü, saat: 14:00‘ de, Denizhan Mah. Yozgat Caddesi No:2 , Belediye Binası 5. kat, Konferans Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

III. İhaleye Girebilme Şartları:

Madde 4 – İsteklilerde aranılan belgeler

A) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

B) Kanuni İkametgâh Belgesi,

C) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,

D) İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Halk Bankası TR 64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.

E) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.

F) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi

G) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.

H) İhaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp 29 Ağustos 2025 tarihi saat 12:00 a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

IV. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

Madde 5 – A) 2886 Sayılı Kanunun değişik 6’ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak,

B) Alaca Belediyesi tarafından; kiracılığı encümen kararı ile sonlandırılanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek teminatı gelir kaydedilir.

C) Kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek teminatı gelir kaydedilir.

V. Teminata İlişkin Esaslar:

Madde 6 – Teminat olarak kabul edilen değerler aşağıda gösterilmiştir.

A - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

A) Tedavüldeki Türk Parası

B) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka Teminat Mektupları,

C) Banka Teminat Mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

D) Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir. Üzerlerine ihale yapılamayanların teminatları hemen geri verilir.

E) Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 7 – Şartname Bedeli 75.000,00 TL’dir.

Madde 8 – Kira İhalesindeki fiyat artırma teklifleri, 10.000,00.-TL ve katları olarak artırılacaktır.