T.C.

ALACA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/20 Ort. Gid. Satış

Konu : İlan

İ L A N

Alaca (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunca aşağıda numaraları yazılı bulunan taşınmazın kıymet takdiri yaptırılmış ve bilirkişi raporu tüm aramalara rağmen hissedar Nihani Erdugan'a (Gazi ve Zehra oğlu, 1974 doğumlu, TC Kimlik No:402***968) tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesine şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedileceği tebliğ olunur.22/09/2025

Çorum İli Alaca ilçesi

Denizhan mahallesi 492 Ada 7 Parsel

4.102.138,50 TL

Mehmet Tahir KEKEÇ

Satış Memuru

133462

(e-imza)