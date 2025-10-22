T.C.

ALACA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/20 Ort. Gid. Satış 19/10/2025

Konu : İlan

İ L A N

Alaca (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunca aşağıda numaraları yazılı bulunan taşınmazın kıymet takdiri yaptırılmış ve bilirkişi raporu tüm aramalara rağmen hissedar Nihani Erdugan'a (Gazi ve Zehra oğlu, 1974 doğumlu, TC Kimlik No:402***968) tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına;

Aşağıda numaraları yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Mah/Köy - Ada/Parsel

1. Satış Tarihi

2. Satış Tarihi

Kıymeti

Çorum/Alaca/Denizhan - 492/7

25/02/2026-04/03/2026 - 10:30

24-31/03/2026 - 10:30

4.102.138,50 TL

Mehmet Tahir KEKEÇ

Satış Memuru

133462