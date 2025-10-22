T.C.
ALACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2025/20 Ort. Gid. Satış 19/10/2025
Konu : İlan
İ L A N
Alaca (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunca aşağıda numaraları yazılı bulunan taşınmazın kıymet takdiri yaptırılmış ve bilirkişi raporu tüm aramalara rağmen hissedar Nihani Erdugan'a (Gazi ve Zehra oğlu, 1974 doğumlu, TC Kimlik No:402***968) tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına;
Aşağıda numaraları yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Mah/Köy - Ada/Parsel
1. Satış Tarihi
2. Satış Tarihi
Kıymeti
Çorum/Alaca/Denizhan - 492/7
25/02/2026-04/03/2026 - 10:30
24-31/03/2026 - 10:30
4.102.138,50 TL
Mehmet Tahir KEKEÇ
Satış Memuru
133462