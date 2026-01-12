İLAN

ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/274 Esas

KARAR NO : 2024/659

DAVALILAR : 1- ATAKAN KADI

2- ELMAS KADI

3-SERDAL DİNÇER

4- ÇAĞLAYAN İSMAEL SADIK

Mahkememizce adınıza tebligat yapılamamıştır. Adınıza gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/274 esas sayılı davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu, Çorum ili, Alaca ilçesi, Alaca ilçesi Çevreli Köyünde kain, 115 - 157 - 303 - 383 - 604 – 954 – 966 – 670 – 727 – 1470 - 1162 – 765 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın (tapu kaydındaki şerhler baki kalmak kaydıyla, ayrıca irtifak hakları korunarak), TMK.699 maddesi gereğince UMUM ARASINDA AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, karar verilmiş olup,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026

