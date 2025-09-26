|T.C.
|ÇORUM İLİ
|ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|ARAÇ SATIŞI VE BİNA YIKIM İŞİ İHALE İLANI
|MADDE-1
|Aşağıda niteliği,nevi ve miktarı belirtilen taşıtların, Denizhan Mahallesi Yozgat Caddesi No:2 adresinde bulunan Alaca Belediyesi hizmet binasında meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale teklif artırım miktarı araçlar için 1.000,00 TL, yıkım işi için 20.000,00 TL ve katları olarak devam edecektir.
|Satışı Yapılacak Araçların
|İlan Metni
Sıra No
|PLAKA
|MARKA
|MODEL
|CİNSİ
|Tahmini Bedeli KDV DAHİL
|Geçici Teminatı
|Açıklama
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|19 LK 299
|OTOKAR
|2013
|Sıkıştırmalı Çöp Ekipmanı
|325.000,00
|9.750,00
|Çalışır Durumda
|6.10.2025
|10:00
|2
|19 LP 010
|OTOYOL
|1999
|Otobüs
|160.000,00
|4.800,00
|Çalışır Durumda
|6.10.2025
|10:05
|3
|19 LL 585
|IVECO
|2005
|Otobüs
|160.000,00
|4.800,00
|Çalışır Durumda
|6.10.2025
|10:10
|4
|19 LA 422
|TOYOTA
|1992
|Kapalı Kasa Kamyonet
|55.000,00
|1.650,00
|Çalışır Durumda
|6.10.2025
|10:15
|5
|19 LP 387
|FARGO
|2001
|Kamyonet (Çift Kabinli)
|130.000,00
|3.900,00
|Çalışır Durumda
|6.10.2025
|10:20
|6
|19 LP 442
|RENAULT
|2003
|Kangoo EXP 1,9D Comfort
|110.000,00
|3.300,00
|Çalışır Durumda
|6.10.2025
|10:25
|HURDA MALZEME KARŞILIĞI BİNA YIKIM İŞİ İHALE İLANI
|Yıkımı Yapılacak Taşınmazın
|İlan Metni
Sıra No
|Mahallesi
|Ada/Parsel
|Nitelik
|Yüzölçümü / İnşaat Toplam Alanı
(m2)
|Muhammen Bedel KDV Dahil
|Geçici Teminatı
|Açıklama
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|Denizhan Mahallesi
|526/52
|Kargas Dört Katlı Bina, Ahşap 1 Katlı Ev Ve Tandır Ve Arsası
|3061,48 / 4526,00
|416.666,67
|41.666,67
|Eski Belediye Hizmet Binası Yıkım İşi
|6.10.2025
|14:00
|MADDE-2
|Tahmini bedel Damga vergisi HARİÇ, diğer tüm vergiler DAHİLDİR. Sözleşme giderleri vb. giderler müşteri tarafından ödenecektir. İhaleye ilişkin tüm ödemeler, belediyemiz veznesine veya belediyenin banka hesabına SÜRESİNDE ödenebilir.
|MADDE-3
|Teminat olarak tedavüldeki Türk Parası ve Banka Teminat Mektupları, teminat olarak kabul edilebilir.
|MADDE-4
|Geçici teminat muhammen bedel üzerinden araç satışında %3, bina yıkım işinde %10. Kesin teminat ise İhale bedeli üzerinden araç satışı için %6, bina yıkım işinde %20 oranında alınır.
|MADDE-5
|İstenilen belgeler:
1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,2) Kanuni İkametgâh Belgesi,3) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,4) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, 6) İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin Halk Bankası Şubesi TR64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesabına yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.7) Şartname bedelinin 1.000,00 TL yatırıldığına ilişkin makbuz.8) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 10) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.11) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx internet adresinden alınabilir) 12) Sabıka kaydı (Adliyeden ıslak imzalı alınmış olması gerekmektedir)13) ihalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. 14-) Yer görme belgesi (Bina yıkım ihalesinde şartname ile birlikte verilecektir.)
#ilangovtr Basın No ILN02299962