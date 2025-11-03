BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü 71 (Osmancık) Şube Şefliği Lojman Binası Güçlendirmek ve Bakım-Onarım Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1375651

1- İdarenin 1.1. Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Karayolları 7. Bölge MüdürlüğüEsenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN 1.3. Telefon numarası : 03623118000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 17.11.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum/SAMSUN

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü 71 (Osmancık) Şube Şefliği Lojman Binası Güçlendirmek ve Bakım-Onarım Yapılması İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 15.120.1101 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) 380 M3, ........ Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 71. (Osmancık) Şube Şefliği 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinde yer alan "B/III Grubu İşler” benzer İş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) 0,1647% 0,2471% 0,1 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,4764% 0,7146% 0,3 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,108% 0,162% 0,07 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,562% 0,843% 0,35 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,5842% 0,8762% 0,37 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 0,5727% 0,8591% 0,36 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 0,7414% 1,1121% 0,46 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. 0,5703% 0,8555% 0,36 Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi 1,0825% 1,6238% 0,68 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,8474% 1,2711% 0,53 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) 0,2013% 0,3019% 0,13 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) 0,465% 0,6975% 0,29 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 0,4619% 0,6929% 0,29 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250<=basınç dayanımı<350 KN/m2) 0,201% 0,3015% 0,13 Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi 0,1989% 0,2984% 0,12 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması 0,1025% 0,1538% 0,06 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması 0,1464% 0,2195% 0,09 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 0,102% 0,153% 0,06 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 0,6392% 0,9588% 0,4 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 0,2271% 0,3407% 0,14 2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması 0,8746% 1,312% 0,55 Negatif Basınca Dayanıklı Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 0,7847% 1,1771% 0,49 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 0,8982% 1,3473% 0,56 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması 1,4922% 2,2382% 0,93 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) 2,509% 3,7635% 1,57 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) 0,221% 0,3315% 0,14 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması 0,1708% 0,2562% 0,11 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) 0,1679% 0,2518% 0,1 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. 0,1642% 0,2464% 0,1 3 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 0,2624% 0,3935% 0,16 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile Basma mukavemeti en az 200 kPa olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması 0,529% 0,7935% 0,33 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 2,7685% 4,1528% 1,73 Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035<=Isıl iletkenliği<0,040W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi 0,5305% 0,7958% 0,33 60 x 120 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 1 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,609% 2,4134% 1,01 60 x 120 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 1 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,985% 2,9774% 1,24 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 0,4143% 0,6214% 0,26 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) 0,1859% 0,2789% 0,12 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) 0,1224% 0,1836% 0,08 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) 0,2576% 0,3864% 0,16 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu) 0,5263% 0,7895% 0,33 Antrasit Renkli Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) 2,3376% 3,5064% 1,46 Naturel-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 1,2311% 1,8466% 0,77 Naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,6957% 1,0436% 0,43 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 0,7303% 1,0955% 0,46 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4 mm Kumlu 4 mm kalınlıkta düz 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 0,1685% 0,2528% 0,11 Ac3 sınıf 23-31 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,5903% 0,8854% 0,37 Laminant kaplı ahşap dolap yapılması 0,7192% 1,0789% 0,45 Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) 0,3948% 0,5921% 0,25 Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar ile çift iskeletli (bağlantılı) dış cephe duvarı yapılması (Çift Duvar C 75 profili-60 cm aks aralığı) 0,7514% 1,1271% 0,47 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) 0,2338% 0,3508% 0,15 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 0,2113% 0,317% 0,13 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması 0,4626% 0,6939% 0,29 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması 1,618% 2,4271% 1,01 Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) 0,7157% 1,0736% 0,45 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) 0,1157% 0,1735% 0,07 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) 0,6338% 0,9507% 0,4 Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) 0,328% 0,492% 0,2 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) yapılması (dış cephe) 0,978% 1,4669% 0,61 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması 0,3495% 0,5243% 0,22 Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm) 0,5588% 0,8383% 0,35 Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) 0,5342% 0,8013% 0,33 Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 0,1589% 0,2383% 0,1 Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 0,3303% 0,4955% 0,21 Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalın.: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 0,1234% 0,1851% 0,08 Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) 0,2215% 0,3322% 0,14 Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) 0,4507% 0,676% 0,28 Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. İç ebadı: Ø0,62 m, et kalın.: 0,10 m) 0,1305% 0,1957% 0,08 Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 0,4473% 0,6709% 0,28 Her türlü iç sıva sökülmesi. 0,7853% 1,1779% 0,49 Her türlü dış sıva sökülmesi. 0,5365% 0,8048% 0,34 Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi 0,2639% 0,3958% 0,16 Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi 0,6186% 0,9278% 0,39 DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ 0,3276% 0,4914% 0,2 8 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI 0,5815% 0,8722% 0,36 MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. 12 mm. KALINL. TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHA KULLANILARAK, DUVAR KAPL. YAPILMASI 0,3091% 0,4636% 0,19 METAL SÜPÜRGELİKLİ,AKRİLİK KAPAKLI, MDF MUTFAK TEZGAHI VE TEZGAH ALT ÜST DOLABI YAPILMASI VE YERİNE KONMASI 3,4686% 5,2029% 2,17 ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (30cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması,çubuk ankrajı yapılması,deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) 4,0085% 6,0128% 2,51 3 cm.ALANYA MEDİ SİYAH MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI 0,2129% 0,3193% 0,13 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, büzüşme yapamyan, kendinden yerleşen hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,4979% 3,7468% 1,56 KAYAR KATLANIR CAM BALKON SİSTEMİ YAPILMASI H=200 CM 1,4345% 2,1517% 0,9 ALÜMİNYUM KORKULUK H: 60 CM 0,609% 0,9135% 0,38 ALÜMİNYUM KORKULUK H: 110 CM 0,3045% 0,4568% 0,19 İÇ AHŞAP KAPILAR MONOBLOK MDF ÜZERİ PVC VAKUM KAPLAMALI HAZIR KAPI TEMİNİ VE MONTAJI 1,1419% 1,7128% 0,71 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN VE YÖNETMELİKLERİNE UYGUN ÇATIDAN DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ MAHYA HATTI BOYUNCA YAŞAM HATTI OLUŞTURULMASI (5-10 MT AÇIKLIKLARDA KULLANILAN) 0,2284% 0,3426% 0,14 Hazır Banyo Lavabo Seti(100 cm) 0,3806% 0,5709% 0,24 UZAKTAN KUMANDALI, İŞLENMİŞ DEKORE EDİLMİŞ DEMİRDEN, YANA KAYAR İNVERTÖRLÜ 1.500 KG HIZLI JET MOTORLU FERFORJE KAPI YAPILMASI (4,00*2,00MT) 0,7137% 1,0705% 0,45 ELENMİŞ MALZEME İLE SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KUM, ÇAKIL TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA KUM,ÇAKIL DOLGU YAPILMASI 0,3367% 0,505% 0,21 Makine ile Kum dolgu yapılması 0,1055% 0,1582% 0,07 Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil) 1,8938% 2,8407% 1,18 Kazı ve Moloz Nakli 0,0991% 0,1486% 0,06 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti 0,141% 0,2115% 0,09 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti 0,115% 0,1725% 0,07 Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin 0,3347% 0,5021% 0,21 10,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu 1,475% 2,2125% 0,92 İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m³/h, basınç: 60-90 mss) 0,6217% 0,9325% 0,39 Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi 0,5292% 0,7938% 0,33 Panel radyatör (tip 22) 400 0,4826% 0,7239% 0,3 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) 0,1532% 0,2298% 0,1 Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 25 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) 0,4216% 0,6323% 0,26 Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) 0,0996% 0,1494% 0,06 Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) 0,1268% 0,1901% 0,08 PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) 0,2356% 0,3534% 0,15 Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) 0,9554% 1,4331% 0,6 Doğal Gaz İşleri (Birim fiyat tariflerinde belirtilen esaslar dahilinde) 0,198% 0,297% 0,12 4P 100 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1+2 (B+C sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr 0,1509% 0,2263% 0,09 5 x 6 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi 1,2886% 1,9329% 0,81 Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (0,50 m2 dahil) (ts en 61439-1/2 ) 0,1192% 0,1789% 0,07 25mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde) ana ve tali tablo topraklama hattı 0,1095% 0,1642% 0,07 4x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,3814% 0,5722% 0,24 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 0,1618% 0,2428% 0,1 Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı normal sorti 0,4312% 0,6467% 0,27 Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. 1,8233% 2,735% 1,14 25-32 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu 0,697% 1,0455% 0,44 40x40x40 cm PVC Menhol (Yer Altı Buatı) 0,1328% 0,1992% 0,08 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). 0,1108% 0,1662% 0,07 Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran (kameralı) 0,1123% 0,1685% 0,07 Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar 0,1798% 0,2697% 0,11 F/FTP Cat 6a HF halojensiz bakır data kablosu 0,1258% 0,1886% 0,08 Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel 0,2273% 0,341% 0,14 Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır 0,3596% 0,5395% 0,22 100W LED SOKAK ARMATÜRÜ 0,6238% 2,4358% 1,01

Grup Adı : İNŞAAT

Kısım Adı : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 71. (Osmancık) Şube Şefliği Lojman Binası Güçlendirmek ve Bakım-Onarım Yapılması İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb. yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam 25-40 cm genişlikte) Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.040<="0.045" w="" (m.k)="" olan,="" 10="" cm="" kalınlıkta="" yüzeyi="" düzgün="" xps="" levhalar="" ile="" (üzeri="" gezilen="" ters="" teras="" çatılarda)="" ısı="" yalıtımı="" yapılması<="" td=""> 3 cm ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin temini ve yerine tespit edilmesi 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) Yeni sıvalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) Bazalt Plakalarla Süpürgelik Yapılması Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK İMALATI 2 cm. RENKLİ MERMER İLE 10 cm. GENİŞLİĞİNDE LİMONLUK YAPILMASI BANKO KESON EK MODÜL ALÜMİNYUM KAPI D KOL (300 MM) TEMİNİ VE MONTAJI SİLİKON CEPHE İMALATI VE YERİNE MONTAJI. PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KAGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI Normal Çimento Nakli Sönmemiş Kireç Nakli Tuğla Nakli (B/AD) Kırmataş Nakli İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli Nervürlü Çelik Nakli Sac Nakli Hasır Çelik Nakli Beyaz Çimento Nakli 1,1911% 1,7867% 0,74

Grup Adı : MEKANİK TESİSAT

Kısım Adı : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 71. (Osmancık) Şube Şefliği Lojman Binası Güçlendirmek ve Bakım-Onarım Yapılması İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 50x60 cm yarım ayaklı lavabo Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036) Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm bir gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) Birinci kalite duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya (TS EN 200) 1/2 inç uzun musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası Plastik lavabo ve eviye sifonu Paslanmaz çelik kağıtlık Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı Elektrikli su ısıtıcı 40 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 )(TS736) H=600 mm banyo tipi havlupan boyalı dkp sactan radyatörler t=400-500 mm H=1100 mm banyo tipi havlupan boyalı dkp sactan radyatörler t=500-600 mm Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") 2 çıkışlı vanalı 1"kollektör 9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör Silindirik havalandırma deposu 5 lt. Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc) 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 3/4", ø 20 mm. Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. (TS 11494) Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 15mm, 1/2" Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil (11/2") dış çap:48 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Mont.Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 20 m olan TS EN 671-1 normlarında tüpsüz model yangın dolabı Mekanik Tesisat Demontaj İşleri (Birim fiyat tariflerinde belirtilen esaslar dahilinde) Kollektör Dolabı 80x60x10 cm (Birim fiyat tariflerinde belirtilen esaslar dahilinde) 1,3057% 1,9585% 0,82

Grup Adı : ELEKTRİK TESİSAT

Kısım Adı : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 71. (Osmancık) Şube Şefliği Lojman Binası Güçlendirmek ve Bakım-Onarım Yapılması İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi KONTAKTÖRLER Astronomik zaman rölesi 3 x 1,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi 4 x 6 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 24 Portlu / Utp Cat6 Patch Panel Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (0,30 m2 dahil) (ts en 61439-1/2 ) Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 24 otomatik sigortalık 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) Bir fazlı nötr kesmeli 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) İşaret lambası 250 v.a kadar 4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1x16 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) 2x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 5x2,5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi 3x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı komutator sorti Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı paralel sorti 25-32 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. E27 duylu glop artmatür, en az IP 40 E27 Duylu Sarkıt Armatür Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı 360 derece hareket sensörü (Sensörlü Led Aydınlatma Armatürü Fiyat Farkı) Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) En az 120 cm ofset çanak anten 2 çıkışlı (twin) LNB Uydu Prizi 4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), dokunmatik butonlu Tek Tuşlu Sesli Zil Paneli DT-8 kablo Kapı Zili Anahtar Sortisi 7U 600 mm x 450 mm 19" Duvara Monte Edilebilir Kabinet (Rack Kabin) Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama 110 WATT LED PROJEKTÖR DENGELEME BARASI POLYESTER PANOSU (20X33) 1,57163% 2,357% 0,98

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

- 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede Çeşitli İlanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükmüne göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.