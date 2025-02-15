T.C.

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇELTİK ARAZİLERİ KİRALAMA İHALE İLANI

MADDE 1- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1 İdarenin;

Adı: Kargı Belediyesi

Adresi: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM

Telefon No'su: 364 651 2893 Faks: 364 651 28 00 E mail: [email protected]

1.2 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan Yazı İşleri Müdürlüğümüz ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2- İHALE KONUSU KİRALAMA İŞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Kargı İlçesinde bulunan mülkiyeti Kargı Belediyesine ait çeltik arazilerinin 25.02.2025 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Artırma ihalesi ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Kiraya Verilecek Çeltik Arazilerin;

2.1. Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 25.02.2025 tarihinde, ihaleye saat 14:00’da başlanacak olup, bir önceki arazinin ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki arazinin ihalesine başlanacaktır. İhale Katılım Dosyasının sunulma son tarihi ve saati: 25.02.2025 Salı günü, saat:12:00 olup, belirtilen tarih ve saatten sonra yatırılan geçici teminatlar geçersiz sayılacaktır.

DOSYA NO MEVKİİ ADA PARSEL m² 1000 m² MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT %3 EKİLECEK MAHSÜL İHALE SAATİ 1 Sıklık 211 2/3/4/5 (A) 20.000,70 9,700,00 TL 5821 ,00 TL ÇELTİK 14.00 2 Sıklık 211 6 / 7 / 8 (B) 17.348,62 9,700,00 TL 5.049,00 TL ÇELTİK 14.05 3 Sıklık 211 9/10/ 11 (C) 21.668,51 9,700,00 TL 6.306,00 TL ÇELTİK 14:10 4 Sıklık 211 12 / 13 (D) 20.000,77 9,700,00 TL 5.821,00 TL ÇELTİK 14:15 5 Sıklık 211 14 / 15 (E) 19997,30 9,700,00 TL 5.820,00 TL ÇELTİK 14:20 6 Sıklık 211 16 / 17 (F) 19.999,50 9,700,00 TL 5.820,00 TL ÇELTİK 14:25 7 Sıklık 211 18 / 19 (G) 22.000,06 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 14:30 8 Sıklık 211 20 / 21 (H) 22.001,54 9,700,00 TL 6.403,00 TL ÇELTİK 14:35 9 Sıklık 211 22 / 23 (İ) 20.999,83 9,700,00 TL 6.111,00 TL ÇELTİK 14:40 10 Kavaklıçiftlik 414 A 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 14:45 11 Kavaklıçiftlik 414 B 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 14:50 12 Kavaklıçiftlik 414 C 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 14:55 13 Kavaklıçiftlik 414 D 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 15:00 14 Kavaklıçiftlik 414 E 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 15:05 15 Kavaklıçiftlik 414 F 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 15:10 16 Kavaklıçiftlik 414 G 23.500,02 9,700,00 TL 6.839,33 TL ÇELTİK 15:15 17 Kavaklıçiftlik 413 A 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 15:20 18 Kavaklıçiftlik 413 B 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 15:25 19 Kavaklıçiftlik 413 C 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 15:30 20 Kavaklıçiftlik 413 D 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 15:35 21 Kavaklıçiftlik 413 E 22.000,00 9,700,00 TL 6.402,00 TL ÇELTİK 15:40 22 Kavaklıçiftlik 413 F 22.017,69 9,700,00 TL 6.408,00 TL ÇELTİK 15:45

MADDE 3- İHALENİN YAPILACAĞI ADRES

3.1. İhalenin yapılacağı adres: Kargı Belediyesi Encümeni huzurunda Kargı Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonu Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde yapılacaktır.

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişi olması halinde, nüfus kimlik kartı fotokopisi,

b) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ziraat odasından ÇKS' ye sahip olduğunu gösterir belge,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son vergi levhası,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları belge,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat Kargı Belediyesi Tahsilat Servisi veya T.C. Ziraat Bankası Kargı Şubesi – TR44 0001 0003 2313 7861 9650 01 Çeltik ve Kum Ocağı İşletmesi hesabına yatıracaktır.

MADDE 5- İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 12.02.2025