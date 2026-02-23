T.C.

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇELTİK ARAZİLERİ KİRALAMA İHALE İLANI

MADDE 1- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1 İdarenin;

Adı : Kargı Belediyesi

Adresi : Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM

Telefon Numarası : 0(364) 651 2893

Faks : 0(364) 651 28 00

E mail : [email protected]

1.2 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan Yazı İşleri Müdürlüğümüz ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2- İHALE KONUSU KİRALAMA İŞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Kargı İlçesinde bulunan mülkiyeti Kargı Belediyesine ait çeltik arazilerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Belediye Encümeni huzurunda her biri ayrı ayrı açık teklif usulü artırma ihalesi ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2.1. Kiraya Verilecek Çeltik Arazilerin;

Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 05.03.2026 tarihinde, ihaleye saat 14.00’da başlanacak olup, bir önceki arazinin ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki arazinin ihalesine başlanacaktır.

DOSYA NO MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL M² 1000 M² MUHAMMEN BEDELİ (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT %3 EKİLECEK MAHSÜL İHALE SAATİ 1 Mihrihatun Mahallesi Sıklık 211 15 10.000,94 9,500,00 TL 2851,00 TL ÇELTİK 14:00 2 Mihrihatun Mahallesi Sıklık 211 16 / 17 19.999,50 9,500,00 TL 5.700,00 TL ÇELTİK 14:05 3 Mihrihatun Mahallesi Sıklık 211 20 / 21 22.001,54 9,500,00 TL 6.271,00 TL ÇELTİK 14:15 4 Mihrihatun Mahallesi Sıklık 211 22 / 23 20.999,83 9,500,00 TL 5.985,00 TL ÇELTİK 14:20 5 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 414 1 (A) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 14:25 6 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 414 1 (B) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 14:30 7 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 414 1 (C) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 14:35 8 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 414 1 (D) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 14:40 9 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 414 1 (E) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 14:45 10 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 414 1 (F) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 14:50 11 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 414 1 (G) 23.500,02 9,500,00 TL 6.698,00 TL ÇELTİK 14:55 12 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 413 1 (A) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 15:00 13 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 413 1 (B) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 15:05 14 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 413 1 (C) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 15:10 15 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 413 1 (D) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 15:15 16 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 413 1 (E) 22.000,00 9,500,00 TL 6.270,00 TL ÇELTİK 15:20 17 İmambey Mahallesi Kavaklıçiftlik 413 1 (F) 22.017,69 9,500,00 TL 6.276,00 TL ÇELTİK 15:25

MADDE 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

3.1.İhale Usulü ve Kiralama Süresi: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği açık teklif usulü artırma ihalesi ile 1 (Bir) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

a) İhale Katılım Dosyalarının sunulacağı adres: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde bulunan Kargı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

b) İhalenin yapılacağı adres: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde bulunan Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

c) İhale tarihi: 05.03.2026 Perşembe günü, Saat 14.00

ç) İhale Katılım Dosyasının sunulma son tarihi ve saati: 05.03.2026 Perşembe günü, saat:12:00 olup, belirtilen tarih ve saatten sonra yatırılan geçici teminatlar geçersiz sayılacaktır.

d) Kiralama bedeli ödeme tarihi ve usulü: Ödemeler 21.12.2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamı peşin olarak Kargı Belediyesi Tahsilat Servisi veya T.C. Ziraat Bankası Kargı Şubesi – TR52 0001 0003 2313 7859 8650 01 Belediye Başkanlı Kargı hesabına yatıracaktır. Belirtilen süre içerisinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat belediyemizce irat kaydedilecektir. 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklar Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ayrıca istekli hakkında icra yolu ile alacağın tahsili için yasal süreç başlatılacaktır.

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ:

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

2- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3- Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge,

4- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

5- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

6- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

7 - Kayıtlı olduğu ziraat odasından ÇKS' ye kayıtlı olduğunu gösterir belge,

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve bu şirketin vekili olduğuna dair noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

7 - Kayıtlı olduğu ziraat odasından ÇKS' ye kayıtlı olduğunu gösterir belge,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve bu şartnamenin 4’üncü maddesindeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye posta, faks, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

MADDE 5- İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

İlgililere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17’inci maddesi gereği ilanen duyurulur.18.02.2026