T.C.

ÇORUM

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Dosya No : 2025/796 Esas

DAVALININ ADI, SOYADI, KİMLİĞİ : YETİŞ SOLMAZ, Haydar ve Menekşe oğlu, 1974 doğumlu,

Çorum Merkez Gökçepınar Köyü nüfusuna kayıtlı.

Son İkametgah Adresi : Rubinoviy Sok. No: 5 Gelincik / Rusya Federasyonu

Davacı Muharrem Solmaz tarafından Mahkememiz satış Memurluğunun 2022/32 Satış sayılı dava dosyası üzerinden Çorum Merkez Gökçepınar Köyü Çiğdemlik mevkinde bulunan 101 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın satışına ilişkin ihalenin feshine dair açılan davada adreslerinizin tespit edilememesi, nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 05/03/2026 günü saat 09:10'a bırakılan duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince yukarıda yazılı davalı Yetiş Solmaz'a tebliğ yerine geçmek üzere tanzim edilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

Hakim 194618

¸e-imzalıdır