ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Çepni Mahallesi’nde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen İşyerleri,

S.NO ADA/PARSEL B.BÖLM NO NEVİ/NİTELİĞİ m² 1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) NOT 1 349/66 6 Çay Ocağı 70 30.000,00TL+KDV 9.000,00TL 20. Madde Şartı 2 349/66 8 Kalaycı 70 30.000,00TL+KDV 9.000,00TL 4/.M ve 13. 21. Madde Şartı 3 349/194 52-54 İşyeri/Ofis 282 120.000,00TL+KDV 36.000,00TL 4.L ve 12. 22. Madde Şartı

bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde, ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 5 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 6 ve 8 nolu işyerleri için 3.000,00 TL karşılığında ve 52-54 nolu işyerleri için 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 03.12.2024 Salı günü saat: 14.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-. Kanuni İkametgah Belgesi B-, Türkiye' de Tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri, D- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. E- Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz F-Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz, G- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) H- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmesi gerekmektedir. L- (52,54) numaralı işyeri için ihaleye kargo faaliyetinde bulunmak için katılacak olanların, bağlı bulunduğu oda ve/veya ilgili kurumdan kargo taşımacılığı işi yaptığına dair alınacak M1, M2 ve G3 yetki belgesinden en az bir tanesini ibraz etmesi zorunludur. M- 8 numaralı işyeri için kalaycı-bakırcı olarak ihaleye katılacak olanlar, İlgi kurum ve kuruluşlardan (Belediye, meslek odası, vergi dairesi vb.) alınmış e imzalı veya imza yoksa mühürlü veya ıslak imzalı kalaycı/bakırcı işi yaptığına dair belge alması gerekmektedir. N-İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.