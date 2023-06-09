T.C.
ÇORUM İLİ
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
1-)  Mülkiyeti Alaca Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen arsaların satışı yapılacaktır.
2-) İhaleye ait şartname ve ekleri,Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden  250,00-TL karşılığında temin edilebilir.
3-) İhale, Alaca Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı DİK nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
4-) Arsa satış ihalesinde fiyat arttırma teklifleri 1.000,00 TL ve katları olarak arttırılacaktır.
5-) Tahmini bedeli üzerinden %3 geçici teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir
6-) İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c)  Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten alınacak)
e) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
f) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi"
7-) Satışı yapılacak Taşınmazın
S.No  Mahallesi Ada Parsel  Yüzölçümü
 (m2)		  Cinsi Tahmini Bedeli Geçici Teminatı AÇIKLAMA İhale Tarihi İhale Saati
1 Cumhuriyet Mahallesi 101 288 803,71 Arsa 1.165.379,50 34.961,39 İmar Alanı İçinde  21.06.2023 14:00
2 Cumhuriyet Mahallesi 101 289 651,75 Arsa 928.743,75 27.862,31 İmar Alanı İçinde  21.06.2023 14:00
3 Cumhuriyet Mahallesi 101 290 621,78 Arsa 823.858,50 24.715,76 İmar Alanı İçinde  21.06.2023 14:00
4 Cumhuriyet Mahallesi 101 291 604,46 Arsa 800.909,50 24.027,29 İmar Alanı İçinde  21.06.2023 14:00
5 Cumhuriyet Mahallesi 101 292 626,98 Arsa 768.050,50 23.041,52 İmar Alanı İçinde  21.06.2023 14:00
6 Cumhuriyet Mahallesi 101 293 556,36 Arsa 611.996,00 18.359,88 İmar Alanı İçinde  21.06.2023 14:00
7 Cumhuriyet Mahallesi 101 294 557,16 Arsa 612.876,00 18.386,28 İmar Alanı İçinde  21.06.2023 14:00
8 Cumhuriyet Mahallesi 101 295 630,82 Arsa 693.902,00 20.817,06 İmar Alanı İçinde  21.06.2023 14:00
#ilangovtr Basın No ILN01842014