                                                                                                                                   ÇORUM VERGİ DAİRESİNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çorum Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çorum Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
                                                                                                                 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
MÜDÜR
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu (*) Vergi Kodu (*) Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı KGZ Toplamı Ceza Tutarı Toplam Borç
1 053-032-6698 15625877180 SABAHATTİN ALKAÇ İSVİÇRE KONFEDERASYONU 01/2018-12/2018 9166 9166 20230919/66-FZx/0000004 20230919/14-Fa9/0000004 17.531,91 17.531,91
2 053-077-9626 15628877026 SEDAT ALKAÇ İSVİÇRE KONFEDERASYONU 01/2018-12/2018 9166 9166 20230919/66-FZx/0000002 20230919/14-Fa9/0000002 17.531,91 17.531,91
3 055-007-2250 15631876962 BELGİZAR ALKAÇ İSVİÇRE KONFEDERASYONU 01/2018-12/2018 9166 9166 20191213/66-FZx/0000401 20191211/14-Fa9/0001647 35.063,82 35.063,82
4 104-129-7860 32440329434 DURSUN AVCI ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 01/2018-12/2018 9023 9023 20190122/66-FZy/0000072 20190122/14-FaA/0000072 11.159,91 11.159,91
5 498-118-4787 12493976922 EBRU KAPISIZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 01/2018-12/2018 9023 9023 20190122/66-Fa1/0000050 20190122/14-FaD/0000050 17.200,04 17.200,04
6 510-030-7227 28378454584 BAHAR KAYALI BELÇİKA KRALLIĞI 02/2015-02/2015 0015 0015 20210524/66-Fa2/0000013 20210524/14-FaE/0000048 11.139,63 11.139,63
7 527-063-2024 20125708476 OĞUZHAN KASIMOĞLU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 01/2018-12/2018 9023 9023 20190122/66-Fa2/0000070 20190122/14-FaE/0000070 17.684,94 17.684,94
8 530-075-8776 35440217770 ALPER KAYA AVUSTRALYA 01/2018-12/2018 9023 9023 20190122/66-Fa2/0000076 20190122/14-FaE/0000076 13.719,99 13.719,99
9 553-048-1706 22639456782 SELMAN KILIÇ ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 01/2018-12/2018 9023 9023 20190122/66-Fa2/0000052 20190122/14-FaE/0000052 14.069,34 14.069,34
10 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 04/2016-04/2016 0003 3080 20190116/66-Fa3/0000596 20190108/14-FaF/0001983 6.127,96
11 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 01/2016-12/2016 3074 3074 20190116/66-Fa3/0000596 20190108/14-FaF/0001975 1.400,00
12 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 04/2016-04/2016 0003 0003 20190116/66-Fa3/0000596 20190108/14-FaF/0001983 6.127,96 6.127,96
13 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 02/2016-02/2016 0015 3080 20190116/66-Fa3/0000737 20190108/14-FaF/0001974 12.665,44
14 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 02/2016-02/2016 0015 0015 20190116/66-Fa3/0000737 20190108/14-FaF/0001974 12.665,44 12.665,44
15 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 02/2016-02/2016 0015 1084 20190116/66-Fa3/0000737 20190108/14-FaF/0001974 5.319,48 5.319,48
16 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 01/2016-01/2016 0015 3080 20190116/66-Fa3/0000868 20190108/14-FaF/0001973 25.534,78
17 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 01/2016-01/2016 0015 0015 20190116/66-Fa3/0000868 20190108/14-FaF/0001973 25.534,78 25.534,78
18 624-043-0628 MURATHAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İL KHK BÜROSUNDA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR 01/2016-01/2016 0015 1084 20190116/66-Fa3/0000868 20190108/14-FaF/0001973 11.082,09 11.082,09
19 669-075-7782 29191426970 ALPER ÖZCAN İTALYA CUMHURİYETİ 04/2020-04/2020 9004 9004 20200911/66-Fa3/0000012 20200910/14-FaF/0000129 19.138,00 19.138,00
20 742-056-2629 29023412430 GÜLŞAH SAMUT ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 01/2020-12/2020 9023 9023 20201123/66-Fa4/0000480 20201123/14-FaG/0000098 12.209,99 12.209,99
21 931-057-2269 37780141012 SEDAT YALÇIN KANADA 01/2017-12/2017 9023 9023 20180508/66-Fa6/0000010 20180508/14-FaI/0000010 15.929,82 15.929,82
#ilangovtr Basın No ILN01933325