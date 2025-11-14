

ÇORUM VERGİ DAİRESİNDEN



Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğünün aşağıda vergi numarası, adı soyadı/unvanı belirtilen mükellefleri adına düzenlenen ödeme emirleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı nedenlerden dolayı tebliğ edilememiş olup, aynı Kanunun 104, 105 ve 106 ncı maddeleri uyarınca ilan yoluyla tebliği gerektiğinden, ödeme emirlerine ilişkin ilan yazısının, aynı Kanunun 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asıldığı 11.11.2025 tarihini izleyen 15 inci gün ilan tarihi olup, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

