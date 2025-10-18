İHALE İLANI

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SUNGURLU DEVLET HASTANESİNDEN

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sungurlu Devlet Hastanesine tahsisli bulunan taşınmaz üzerindeki 63,00 m2'lik Kantin-Çay Ocağı 1 (bir) yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 28.10.2025 Salı günü saat 10.00 da ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı: Sungurlu Devlet Hastanesi içerisinde bulunan 63,00 m2 lik Kantinin-Çay Ocağı 1 yıl süreli kiralama işidir. Muhammen Yıllık Kira bedeli 778.966,80₺ (yediyüzyetmişsekizbindokuzyüzaltmışaltıliraseksenkuruş ) TLdir.

a) İhalede artırım yıllık muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

b)Geçici Teminatı Yıllık Kira bedelinin %10 u tutarı 77.896,68₺ (yetmişyedibinsekizyüzdoksanaltıliraaltmışsekizkuruş) ₺ dır.

c) Kiralar 6 Aylık Dönemler halinde 2 Eşit taksitte ödenecektir. İlk 6 (altı) aylık kira sözleşme esnasında peşin ödenecektir.

2-Geçici Teminatlar Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sungurlu Devlet Hastanesi Hastane veznesine yada Sungurlu Devlet Hastanesinin Halk Bankası Sungurlu Şubesi TR070001200931300005000027 iban no.lu hesabına gerekli açıklama yapılarak yatırılacaktır.

3- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Sungurlu Devlet Hastanesi Satınalma Biriminden bedelsiz olarak alınabilir.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

a) İstekliler Geçici teminat olarak 77.896,68₺ (yetmişyedibinsekizyüzdoksanaltıliraaltmışsekizkuruş) ₺ tutarında Banka Teminat mektubu veya nakit yatırmak isteyenler Sungurlu Devlet Hastanesi Halk Bankası Sungurlu Şubesi TR070001200931300005000027 IBAN Nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

c) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi/faks numarası,

d) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya arkalı önlü fotokopisi ve T.C Kimlik numarasını,

e) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

f) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname vereceklerdir.

Kantin ve Büfe yeri kiralama işi için;

-İhaleye katılacak gerçek kişilerin Kantin ustalık belgesi veya kantin işletme belgesi sunması gerekmektedir. Bunların haricinde diğer ustalık belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

-İhaleye katılacak tüzel kişilik ise ana sözleşmelerinde kantin işletmeciliği ya da kantin işletmeciliğini karşılayan ( hastane, sağlık tesisi veya işyeri kantinleri vb) ibaresi bulunan ticaret sicil gazetesine sahip olması gerekmektedir.

h) İl Tarım Müdürlüklerinden alınmış kantin, büfe, çay ocağı, toplu yemek alanlarında verilmiş olan İşletme Kayıt Belgesi

ı)ISO 22000 Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

i) İhale için Son altı ay içinde alınmış adli sicil kayıt sorgulama belgesi istenilecektir.

k) İstekliler Kira Şartnamesini imzalayarak ihale komisyonuna sunmalıdırlar. '

l) İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Sungurlu Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde bedelsiz görülebilir. ; ;

m) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon - sorumluluk kabul etmez

n)İhale komisyonu tarafından isteklilerin ihalelere katılımdan yasaklı olup olmadıkları ve İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Tesislerine borcu olup olmadığı sorgulanacak olup herhangi bir yasaklılık veya borç durumu tespit edilen isteklinin ihaleye katılımı kabul edilmeyecektir.

o) İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içerisinde kamu ve özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında toplamda en az 1 yıl ve tahmini kira bedelinin %50 sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyim belgesi gerekmektedir (Sözleşme örneği ibraz edilmelidir). -

ö) Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

a) İdarenin;

1) İta amirleri,

2) İhale işlemlerini'hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları olanlar.

Madde 51- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

5-İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 28/10/2025 Salı günü saat 10.00’ a kadar Sungurlu Devlet Hastanesi Baştabipliği ’ne verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.