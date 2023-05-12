T.C.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

ÇORUM SUNGURLU YARIMSÖĞÜT GÖLETİ YÜKSELTME YAPIM İŞİ’nin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası :2023/445917 1-İdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. İnönü Caddesi No:167 ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 3642257400 c) Elektronik posta adresi : [email protected] Ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :SUNGURLU GAZETESİ ve Çorum Hakimiyet.net. 08/05/2023 3-Düzeltilen madde :3.madde: a) Tarih ve saati: 29/05/2023 Saati:10.00 olarak düzeltilmiştir.