DÜZELTME İLANI
KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oyun Grubu Oyun Ekipmanları ve Spor Aletleri Alımı ve Montajı yapılması mal alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|
İhale kayıt numarası
|
:2025/1310313
|
1-İdarenin
|
Kargı Belediye Başkanlığı
|
a) Adresi
|
Mihrihatun Mah.Atatürk Cd.No:46 Kargı/ÇORUM
|
b) Telefon ve faks numarası
|
03646512893/03646512008
|
c) Elektronik posta adresi
|
kargi.bel.tr
|
ç)[Önyeterlik/İhale]dokümanının görülebileceği internet adresi
|
ekap.kik.gov.tr
|
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
|
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|
19.09.025 2025/1310313
|
b) Gazetenin ve internet haber sitesinin adı ve tarihi
|
Kargı gazetesi 25.08.2025
www.corumhakimiyet.net 25.08.2025
|
3-Düzeltilen madde
|
İlan Metninin 2.1 Maddesi olan İhale Tarihi 19.09.2025 tarihi Saat:11:00 olarak değiştirilmiştir.