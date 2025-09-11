DÜZELTME İLANI

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oyun Grubu Oyun Ekipmanları ve Spor Aletleri Alımı ve Montajı yapılması mal alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası :2025/1310313 1-İdarenin Kargı Belediye Başkanlığı a) Adresi Mihrihatun Mah.Atatürk Cd.No:46 Kargı/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası 03646512893/03646512008 c) Elektronik posta adresi kargi.bel.tr ç)[Önyeterlik/İhale]dokümanının görülebileceği internet adresi ekap.kik.gov.tr 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı 19.09.025 2025/1310313 b) Gazetenin ve internet haber sitesinin adı ve tarihi Kargı gazetesi 25.08.2025 www.corumhakimiyet.net 25.08.2025 3-Düzeltilen madde İlan Metninin 2.1 Maddesi olan İhale Tarihi 19.09.2025 tarihi Saat:11:00 olarak değiştirilmiştir.