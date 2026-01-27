Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü Binasının (Eski) Yıkım İşi

ÇORUM DEFTERDARLIĞI

(Personel ve Diğer Hizmetler Grup Müdürlüğü)

Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü Binasının (Eski) Yıkım Sonrasında Ortaya Çıkacak Hurda Bedeli Karşılığı Yıkılması İşi İhalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a Maddesi Gereğince Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin a) Adı :Çorum Defterdarlığı (Personel ve Diğer Hizmetler Grup Müdürlüğü) b) adresi : Karakeçili Mahallesi Gazi Cad. No: 55 Valilik Ek Bina Merkez / ÇORUM c) telefon ve faks numarası : (0364 666 0 189/2550) - (0364 225 54 18) d) elektronik posta adresi :[email protected] 2- İhale konusu malın/hizmetin a) niteliği, türü ve tahmini miktarı : İhale konusu olan Çorum Vergi Dairesi Binası (Eski) ve Lojman olmak üzere zemin kat + 6 kattan oluşmaktadır. Bina oturum alanı ve toplam inşaat alanı 4.100,00 m² dir. b) İşin yapılacağı [yeri/yerleri] : : Çorum İli Merkez Yavruturna Mah. Gazi Cad. 2655 Ada 14 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü (Eski) hizmet binası. 3- İhalenin a) yapılacağı yer : Karakeçili Mahallesi Gazi Cad. No: 55 Valilik Ek Bina Merkez / ÇORUM Çorum Defterdarlığı 4. Kat Toplantı Salonu b) tarihi ve saati : 04.02.2026 Çarşamba Günü - Saat: 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

Gerçek kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı veya ikametgâh belgesi,

Tüzel kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı.

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

c) Adli Sicil Kayıt Belgesi

d) Geçici Teminata İlişkin Belge

e) 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname verilmesi. Ayrıca idare tarafından ihaleye katılan isteklilere ihale aşamasında Kamu İhale Kurumundan İhalelere katılmakta yasaklı olup olmadığı hakkında sorgulama yapılacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda Kamu ihale kurumundan ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

f) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

g) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

h) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya oda kayıt belgesi

ı) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri vereceklerdir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

i) İstekli adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesi ve iş ortaklığı beyannamesi.

İstekli tarafından imzalanan Yer Görme Belgesi.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu iş için 42.000,00 TL den az olmamak üzere geçici teminat sunacaklardır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-. Yıkım İşleri Müteahhit Yetki Belgesi

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak, Yıkım İşleri Müteahhit Yetki Belgesi Gruplarından en az ‘Y2 Grubu Yetki Belgesi’ sunulması gerekmektedir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif:

İstekliler tarafından teklif edilen en yüksek teklif bedeli ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli olarak belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7-İhale dokümanı https://corum.gib.gov.tr adresinde görülebilir veya 200,00₺ (İKİYÜZTL) karşılığı Çorum Defterdarlığından temin edilebilir.

8- İhaleye katılacak isteklilerden istenen evrakların 04.02.2026 Çarşamba Günü saat 14:00’ e kadar Karakeçili Mahallesi Gazi Cad. No: 55 Valilik Ek Bina Merkez / ÇORUM (Çorum Defterdarlığı 4. Kat Toplantı Salonu) adresine elden verilmesi gerekmektedir. Postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-Teklifler 04.02.2026 Çarşamba Günü, saat 14:00’de Karakeçili Mahallesi Gazi Cad. No: 55 Valilik Ek Bina Merkez / ÇORUM (Çorum Defterdarlığı 4. Kat Toplantı Salonu) adresinde Pazarlık Usulü ile verilmesi gerekmektedir. Postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10-İstekliler tekliflerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a Maddesinde yer alan Pazarlık Usulü ile ilgili hükümler çerçevesinde 140.000,00 (YÜZKIRKBİN) TL muhammen bedel üzerinden artırım yapılarak sunacaklardır.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12-Yüklenici firma bina yıkımı boyunca 24 saat esasına göre bina içine ve çevresine insan ve canlı hayvan girişini engellemek ile ve 24 saat esasına göre bekçi bulundurmak zorundadır.

13- İhale sonucunda 60 (altmış) gün süreli sözleşme imzalanacaktır.

14- İstekli firma fiyat vermekle İdari ve Teknik Şartnamedeki tüm maddeleri ön şartsız kabul etmiş bulunmak ve yıkım sahasını görmüş olarak kabul edilecektir.