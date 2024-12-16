SUNGURLU TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL NO: 2847

BAKTAT BAKLİYAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİC.AŞ.

Ticari Adresi : Örnekevler Mh. Ankara-Samsun Cd. Baktat Aş.No:22/1 Sungurlu/ÇORUM

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nca alınan 10/12/2024 tarih, 2024/005 sayılı karara istinaden; 30/12/2024 Tarihinde, saat:10:00’da, Örnekevler Mh. Ankara-Samsun Cd. Baktat Aş. No:22/1 Sungurlu / Çorum adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımız asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayabilir.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Divan Heyetinin oluşturulması,

2- Genel Kurul Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

4- 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,

5- 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi

6- 2023 yılı karı (Zararı) ile geçmiş yıl karları hakkında karar verilmesi,

7- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

8- Denetçinin ibrası, 2024 yılı için denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi

9- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

10- Dilek ve Temenniler

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ERDUGAN