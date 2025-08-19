GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 MALİ YILI (EYLÜL-ARALIK) GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI

Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1265063

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : TOKİ Akkent Mah. Akkent 1. Cad. No:110 Merkez/ÇORUM ÇORUM MERKEZ/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03642243973 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 09.09.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ-AKKENT MAHALLESİ AKKENT CADDESİ NO:110 ÇORUM

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 MALİ YILI (EYLÜL-ARALIK) GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2025 MALİ YILI 4 AYLIK (EYLÜL-ARALIK) 188 KALEM 4 KISIM GIDA MAL VE MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yaşam Birimleri, Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2025 tarihine kadardır. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Teslimat, Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren ilk iş günü işe başlanacak olup, peyder pey sözleşme bitiş tarihi 31.12.2025 'e kadar devam edecektir. Malzemenin teslim yeri Kuruluşa ait yaşam birimleridir. Yüklenici tarafından idareye getirilecek bütün malzemeler, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik esasları dahilinde hafta içi 10:00-15:30 saatleri arasında Kuruluşumuzda kurulan Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacaktır. İhale konusu malların duyusal ve fiziksel muayenesi söz konusu malların özelliklerine göre renk ve görünüşüne bakılarak, koklanarak, tadılarak pişirilerek ve çiğnenerek yapılacaktır. İdare ihtiyacına göre oluşturacağı listeleri yüklenici firmaya bildirilecektir. Listelere göre teslimat yapılacak. kesinlikle listelerin birleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Yüklenici firma siparişi verilen o parti malların miktarlarında artırma ve eksiltme yapamayacaktır. Ekmek ihtiyacımız bir gün önceden sipariş edilecek ve günlük olarak temin edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra imzalandığı günü takip eden ilk iş günü

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.