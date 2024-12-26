Örnek No:55*

T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2023/320 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/320 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Gülabibey Mahallesi, 2946 Ada 68 Parselde kayıtlı, birinci kat, 3 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğinde kayıtlı taşınmazın tamamı elektronik açık artırma ile satılacaktır.

Adresi : Gülabibey Mahallesi, Kapaklı 12. Sokak, No: 44/3 Çorum Merkez

Yüzölçümü : 332,78 m2

Arsa Payı : 2/6

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Ayrık Nizam 3 Kat, Konut Alanı

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.