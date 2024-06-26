Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 16 bin 919 hastaya sağlık hizmeti verdiği bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, hastanenin acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım servislerinin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiği hatırlatıldı.

Vatandaşların bayram süresince acil servise başvurduğunu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil servisimize 16 bin 919 hasta başvurmuştur. Hastalarımızın 156'sı kırmızı alanda, 1303'ü yeşil alanda, 15 bin 460'ı sarı alanda tedavi edilmiştir. Acil servise başvuran hastalarımızdan 663'üne yatış verilmiştir. Hastanemizde Kurban Bayramı tatili süresince 669 ameliyat gerçekleştirilmiş olup, bu ameliyatların 12'si A grubu, 75’i B grubu, 80’i C grubu, 502'si diğer ameliyat gruplarındandır."