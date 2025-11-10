ÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESİ

2 YILLIK KANTİN ÇAY OCAĞI KİRALAMA İHALE İLANI

Bayat Devlet Hastanesine tahsisli taşınmaz üzerindeki Hastane içinde bulunan 55 m² yeri Kantin- Çay Ocağı olarak 2 yıl süreli kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 21.11.2025 Cuma günü saat 10.00’da Bayat Devlet Hastanesinde ihale Salonunda Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı :

Bayat Devlet Hastanesi içinde bulunan 55 m² yeri Kantin-Çay Ocağı’nın 2 Yıllık kira bedeli (Muhammen Bedeli) 190.200,00 TL( Yüz Doksan Bin İki Yüz Türk Lirası) olup; ilk ay taksiti peşin ödenecektir. Sonraki aylar aylık olarak ödenecektir.

2- Geçici Teminat Tutarı: Muhammen Bedelinin %30’ü Tutarı 57.060.00 TL (Elli Yedi Bin Altmış Türk Liras)’dir . Bayat Devlet Hastanesinin Bayat Halkbank Şubesi TR600001200142100005100031 İban no.lu hesabına yatırılacaktır.

İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Bayat Devlet Hastanesi Baştabipliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 100,00 TL olup, Bayat Devlet Hastanesinin Bayat Halk Bank Şubesi TR600001200142100005100031 no.lu hesabına yatırılacaktır.

3- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks no. varsa elektronik posta adresi.

b) Nüfus Cüzdan sureti

c) Teminat Mektubu

d) Geçici Teminat (57.060.00 TL (Elli Yedi Bin Altmış Türk Lirası)

e) Sabıka kaydının bulunmadığına dair Savcılık Belgesi

f) Tüzel kişi olması halinde Kayıtlı bulunduğu Esnaf ve Sanatkarlar veya Ticaret ve Sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı dair belge

g) İmza sirküleri örneği

h) Şartnamenin İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname örneği

4- İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 20.11.2025 Tarihli Perşembe Günü Saat 15.00’a kadar Bayat Hastanesine verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.