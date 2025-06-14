ÇORUM VALİLİĞİ

ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

HEDİYELİK EŞYA SATIŞ AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA MAHALLE / KÖYÜ MESKEN

AMAÇLI KİRALANACAK

TAŞINMAZLAR Ada Parsel Yüzölçüm DAİRE Cinsi İmar Durumu Tahmini Geçici İhale İhale

NO m² NO Kira Amacı/ Süre İlk Yıl İçin Bedeli (TL) Teminatı (TL) Tarihi Saati

1 DR. DEVLET BAHÇELİ CD. MERKEZ / BOĞAZKALE ___ 2837 24,80 1 HEDİYELİK EŞYA SATIŞ DÜKKANI 3 YIL 58.236,72 11.647,34 02/07/2025 10:00

2 DR. DEVLET BAHÇELİ CD. MERKEZ / BOĞAZKALE ___ 2837 14,80 2 HEDİYELİK EŞYA SATIŞ DÜKKANI 3 YIL 39.264,72 7.852,94 02/07/2025 10:30

1) Yukarıda tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi 2886 Sayılı Yasanın 51.g maddesi uyarınca Turlu Açık Artırma Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Çarşı Mahallesi Hitit Caddesi Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu Bağazkale/ÇORUM adresinde yapılacaktır. )

2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:

a) Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Sözleşme Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır. Kiraya verilecek taşınmazın ihale bedeli üzerinden alınacak olan tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

b) Kiralanacak taşınmazın kira süresi 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan genel TÜFE ( Tüketici Fiyat Endeksi) 12 ( oniki) aylık ortalaması oranında artırılması suretiyle bulunacak bedel olup, ilk ay kira bedeli peşin diğer aylar kira bedelleri her ayın 5'ine kadar ödenecektir.

3)İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) İstekliler 2886 sayılı Kanun' un 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri İdari şartname ekinde bulunan standart forma uygun teklif mektubunu yukarda belirtilen ihale saatine kadar ihale yerinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. İlk Teklifler alındıktan sonra İstekliler diğer tekliflerini, “en yüksek teklifler üzerinden” artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

b) Geçici teminat bedelinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü' nün TR 30000100 1745 0348 3170 5532 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair Dekontun Komisyona ibrazi gerekir.

c) İstekliler Tebligat için Türkiye'de adreslerini gösteren ikametgah belgelerini ihale komisyonuna elden teslim edeceklerdir.

ç) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna elden teslim edeceklerdir.

d) İstekliler İdari şartnameyi imzalı şekilde ihale komisyonuna elden teslim edeceklerdir.

4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.