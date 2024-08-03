İ L A N

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İmambey Mahallesi Türbe Sokak No 1’de ( 545 ada 19 Parsel) bulunan Dükkan (iş yeri) 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince 20.08.2024 Salı günü saat:11:30 da Belediye meclis salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak açık teklif usulü artıma ihalesi ile aylık 10.000,00 (Onbintürklirası) TL muhammen bedel üzerinden yıllık kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sözleşmenin yenileneceği aya karşılık gelen TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artışı oranları ile artışı yapılarak 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

A) İhaleye girebilmek için 10.800,00 (Onbinsekizyüz) TL geçici teminatın yatırılması şarttır. Geçici teminat ihaleyi müteakip %6 katı teminata çevrilecektir.

B) Kimlik fotokopisi

C) Kanuni yerleşim belgesi.

D) Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi.

E) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri makamdan, Gerçek kişi olması halinde Esnaf odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin sunulması.

F) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri,

G) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

H) İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce saat 11.00 den önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

3-Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.30.07.2024