İHALE İPTAL İLANI

OLUKLU KARO SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI


OLUKLU KARO SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2025/364004

1- İdarenin

a) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3643191919 - 3642244607

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

12.03.2025 - 5323

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

Kesin Karar - 12.03.2025

3- İhale İptal Tarihi

:

26.03.2025

4- İptal nedeni veya nedenleri

İhale dokümanında Yaklaşık Maliyet ile Teklif Cetvelinde farklılık olduğundan İhale İPTAL edilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02198942