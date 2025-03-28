İHALE İPTAL İLANI
OLUKLU KARO SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
OLUKLU KARO SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2025/364004
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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3643191919 - 3642244607
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c) Elektronik posta adresi
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:
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2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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:
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12.03.2025 - 5323
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
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Kesin Karar - 12.03.2025
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3- İhale İptal Tarihi
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26.03.2025
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4- İptal nedeni veya nedenleri
İhale dokümanında Yaklaşık Maliyet ile Teklif Cetvelinde farklılık olduğundan İhale İPTAL edilmiştir.