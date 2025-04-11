İHALE İPTAL İLANI

GENİŞ FORMAT TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GENİŞ FORMAT TARAYICI SATIN ALINACAKTIR ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/444346 1- İdarenin a) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 3643191919 - 3642244607 c) Elektronik posta adresi : [email protected] 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 24.03.2025 - 5331 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : ÇORUM HAKİMİYET/ www.corumhakimiyet.net - 3- İhale İptal Tarihi : 09.04.2025 4- İptal nedeni veya nedenleri

İhaleye 1(Bir) firma teklif vermiş olup, firmanın teklifi yaklaşık maliyetin % 19,554243542 oranında yüksek olduğu ve rekabet ortamı oluşmadığından ihale İPTAL edilmiştir.