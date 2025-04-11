İHALE İPTAL İLANI
GENİŞ FORMAT TARAYICI SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GENİŞ FORMAT TARAYICI SATIN ALINACAKTIR ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2025/444346
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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3643191919 - 3642244607
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c) Elektronik posta adresi
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:
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2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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:
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24.03.2025 - 5331
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
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ÇORUM HAKİMİYET/ www.corumhakimiyet.net -
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3- İhale İptal Tarihi
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:
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09.04.2025
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4- İptal nedeni veya nedenleri
İhaleye 1(Bir) firma teklif vermiş olup, firmanın teklifi yaklaşık maliyetin % 19,554243542 oranında yüksek olduğu ve rekabet ortamı oluşmadığından ihale İPTAL edilmiştir.