İHALE İPTAL İLANI

BETONARME BORU VE PREFABRİK MUAYENE BACA ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Betonarme Boru Ve Prefabrik Muayene Baca Elemanları Satın Alınacaktır. İhalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/962832 1- İdarenin a) Adresi : Kunduzhan Mah.Farabi Cad.No:22 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 03643191919 - 3642244607 c) Elektronik posta adresi : [email protected] 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 30.06.2025 - 5394 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : ÇORUM HAKİMİYET/ www.corumhakimiyet.net - 30.06.2025 3- İhale İptal Tarihi : 22.07.2025 4- İptal nedeni veya nedenleri

Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Neden