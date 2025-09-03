İHALE İPTAL İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi,
İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle İhale İPTAL edilmiştir.
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2025/1249522
|
1- İdarenin
|
1.1. Adı
|
:
|
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
1.2. Adresi
|
:
|
Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 19040 Merkez/ÇORUM
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
03643191919
|
2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
|
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|
:
|
14.08.2025 - 5426
|
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|
:
|
Çorum Haber/ www.corumhakimiyet - 14.08.2025
|
3- İhale İptal Tarihi
|
:
|
01.09.2025
#ilangovtr Basın No ILN02287346