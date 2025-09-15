İHALE İPTAL İLANI

Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu İşleri Yaptırılacaktır İhalesi,

Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle İhale İPTAL edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2025/1339009

1- İdarenin

1.1. Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 - Merkez / ÇORUM Merkez/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

:

03643191919

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

27.08.2025 - 5435

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ÇORUM HAKİMİYET/ www.corumhakimiyet.net - 27.08.2025

3- İhale İptal Tarihi

:

12.09.2025

