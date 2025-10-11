İHALE İPTAL İLANI

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle

iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2025/1419341

1- İdarenin

1.1. Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 19040 Merkez/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

:

03643191919

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

09.09.2025 - 5444

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ÇORUM HABER-www.corumhakimiyet.net - 06.09.2025

3- İhale İptal Tarihi

:

10.10.2025

#ilangovtr Basın No ILN02311045