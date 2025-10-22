İHALE İPTAL İLANI
DOLOMİT TAŞI SATIN ALINACAKTIR ihalesi,
Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle İhale İPTAL edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2025/1699558
1- İdarenin
1.1. Adı
:
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi
:
Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM
1.3. Telefon numarası
:
03643191919
2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
09.10.2025 - 5466
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
:
ÇORUM HABER/ www.corumhakimiyet .net -
3- İhale İptal Tarihi
:
20.10.2025
#ilangovtr Basın No ILN02317055