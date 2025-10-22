İHALE İPTAL İLANI

DOLOMİT TAŞI SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle İhale İPTAL edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2025/1699558

1- İdarenin

1.1. Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

:

03643191919

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

09.10.2025 - 5466

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ÇORUM HABER/ www.corumhakimiyet .net -

3- İhale İptal Tarihi

:

20.10.2025

#ilangovtr Basın No ILN02317055